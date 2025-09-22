Levý: Přísná červená pro Vydru, ale stížnost mě překvapila. Na Kušeje se dobře kouká.
Víkendové kolo fotbalové Chance Ligy přineslo výhru Sparty nad Plzní (2:1), po níž patří letenskému klubu čelo tabulky. Slavia nechala dva body za remízu 1:1 v Liberci, pražské derby s Duklou ovládli lepšící se Bohemians. Zaujali mladíci Baníku, kteří přispěli k remíze v Mladé Boleslavi. „Můžou dostávat větší prostor,“ říká trenér a expert Stanislav Levý v pravidelném hodnocení ligového dění pro deník Sport a web iSport.
Líbil se vám sobotní šlágr na Spartě?
„Bylo to hodně vyhecované soubojové utkání. Četl jsem i ohlasy, že šlo o vynikající utkání, ale nechtěl bych to přecenit. Byl to dobrý zápas, ale podle mě ne utkání, ze kterého by fanoušci museli být nutně nadšení. Pokud tedy nejde o fandy Sparty.“
Zaskočilo vás, že Plzeň dobře rozjetý zápas ztratila?
„Překvapila mě sestava Plzně. Jak už jsem se vyjadřoval před zápasem - čekal jsem, že trenér Koubek spíš posílí zálohu, aby v ní měl početní převahu. Rozhodl se pro jiný systém, který mu docela vycházel, když Plzeň vedla. Klíčové pro další vývoj bylo, že relativně brzy Sparta vyrovnala. Pokud by Plzeň udržela vedení delší dobu, měla by tu otočku mnohem těžší. O penaltě není třeba diskutovat, byla jasná. Přišla k tomu i červená karta a Sparta zápas dovedla ke třem bodům.“
S penaltou souhlasíte, ale bylo nutné dávat červenou Matěji Vydrovi?
„Četl jsem si, co je přesně v pravidlech, jak se podobné situace vyhodnocují. Dle mého ale stačila penalta, červená byla dost přísná. Původní verdikt pana Radiny by byl také v pořádku.