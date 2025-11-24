Plzeň v Jablonci: krása na ledu, obrana majitele i nové role od Hyského
Nedělní zápas 16. kola Chance Ligy Plzně v Jablonci nabídl šest gólů (3:3) a řadu zajímavých momentů, které potěšily promrzlé publikum. Na těžkém terénu to hráči zvládali překvapivě velmi dobře, oba týmy předvedly zejména směrem dopředu velmi zajímavé výkony. Co ukázal duel předních českých týmů? Redaktor Sportu sledoval duel přímo na severu Čech.
Vyhřívání? Jablonec bránil i majitel
Plzeňský trenér se po remízovém klání zlobil. „Máme informaci, že až den před zápasem se teprve zapnulo vyhřívání, to je absolutně nemyslitelné, pro mě nepochopitelné,“ kroutil hlavou Hyský. Na jabloneckou část pozápasové tiskovky přišel mezi novináře i jablonecký majitel Jakub Střeštík. Usmíval se po zisku cenného bodu a v debatě s redaktorem Sportu mimo záznam odmítl, že by Jablonec při přípravě hřiště něco zanedbal. „Není to pravda. V pátek jsme tady trénovali a bylo to měkké. V noci bylo minus čtrnáct, to byl hlavní důvod, proč hrozilo, že se nebude hrát,“ zmínil domácí trenér Kozel.
Nové role od Hyského
Pojďme k dění na trávníku. Hyský jako nástupce úspěšného barda Miroslava Koubka upravuje herní systém Plzně a některým svěřencům vymýšlí i trošku odlišné role. Cheick Souaré působil v plzeňském rozestavení jako druhý útočník vedle Rafia Durosinmiho, pohyblivý Amar Memič se přesunul na pravého krajního obránce. Hráči si na jiné pozice na trávníku postupně zvykají, zejména směrem do ofenzivy vypadá tým velmi zajímavě. „Nepodařilo se nám vstřelit čtvrtý gól, ale mužstvu lze máloco vyčíst, podalo velmi dobrý výkon na složitém terénu,“ ocenil Hyský.
Osmigólová výstraha
Plzeňský tým vypadá kombinačně dobře, vypracovává si hodně zajímavých gólových situací. Jenže směrem dozadu? Doma se Slavií inkasoval pět branek, v neděli na jablonecké Střelnici další tři. Osm gólů v síti Martina Jedličky během dvou střetnutí je příliš, slouží pro mužstvo jako varovná výstraha, jak se směrem dozadu chovat nelze. Doma proti obhájci titulu se nevedlo Sampsonu Dwehovi či Karlu Spáčilovi, tři branky jabloneckých hráčů zase vyplývaly z výrazné soupeřovy efektivity. „Musíme se o tom pobavit, ty situace si znovu ukázat. Je na čem pracovat, kluci to dobře chápou, vědí to. Oproti Slavii byla defenziva mnohem lepší,“ říkal po utkání Hyský.
Jablonec v závěsu za „S“
Z pohledu vývoje ligové tabulky zvládl Jablonec extrémně těžké utkání. Po smírném výsledku drží pod sebou Plzeň dál o šest bodů, pouhé dva body ztrácí na druhou Spartu a čtyři na lídra ze Slavie. Do konce roku se Kozlův výběr představí ještě v Hradci, doma s Bohemians a na Slavii. „Když hrajete s přímými konkurenty, domácí porážka by byla velká komplikace. Jsme rádi, že jsme rozdíl v tabulce udrželi. Vnímáme kvalitu Plzně, asi by chtěli být výš. Zadarmo jsme jim to nedali,“ culil se Kozel.
Rozdílový Hanuš
Dostal tři branky, přesto mohl odcházet ze hřiště jako oslavovaný domácí hrdina. Jan Hanuš v úplném závěru nastavení fantasticky zlikvidoval gólovou příležitost Milana Havla, reflexivním zákrokem na brankové čáře zachránil Jablonci bod. Zkušený gólman už poněkolikáté ukázal, že patří mezi nejlepší v lize. „Můžu to opakovat každé hodnocení, že nás vždycky Hany v důležitý moment podrží. Tentokrát v místě, kde bylo hřiště asi nejhorší. Klobouk dolů,“ ocenil Kozel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu