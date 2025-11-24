Předplatné

Plzeň v Jablonci: krása na ledu, obrana majitele i nové role od Hyského

SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 3:3. Gólová smršť na sněhu! Odvolaná penalta na konci • Zdroj: iSport.tv
Hráči do neměli na promrzlém trávníku jednoduché
Zklamaný Václav Jemelka po remíze s Jabloncem
Zklamaný kouuč Plzně Martin Hyský po remíze v Jablonci
Rozhodčí Jan Všetečka odvolal v závěru penaltu pro Plzeň
24
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Nedělní zápas 16. kola Chance Ligy Plzně v Jablonci nabídl šest gólů (3:3) a řadu zajímavých momentů, které potěšily promrzlé publikum. Na těžkém terénu to hráči zvládali překvapivě velmi dobře, oba týmy předvedly zejména směrem dopředu velmi zajímavé výkony. Co ukázal duel předních českých týmů? Redaktor Sportu sledoval duel přímo na severu Čech.

Vyhřívání? Jablonec bránil i majitel

Plzeňský trenér se po remízovém klání zlobil. „Máme informaci, že až den před zápasem se teprve zapnulo vyhřívání, to je absolutně nemyslitelné, pro mě nepochopitelné,“ kroutil hlavou Hyský. Na jabloneckou část pozápasové tiskovky přišel mezi novináře i jablonecký majitel Jakub Střeštík. Usmíval se po zisku cenného bodu a v debatě s redaktorem Sportu mimo záznam odmítl, že by Jablonec při přípravě hřiště něco zanedbal. „Není to pravda. V pátek jsme tady trénovali a bylo to měkké. V noci bylo minus čtrnáct, to byl hlavní důvod, proč hrozilo, že se nebude hrát,“ zmínil domácí trenér Kozel.

Nové role od Hyského

Pojďme k dění na trávníku. Hyský jako nástupce úspěšného barda Miroslava Koubka upravuje herní systém Plzně a některým svěřencům vymýšlí i trošku odlišné role. Cheick Souaré působil v plzeňském rozestavení jako druhý útočník vedle Rafia Durosinmiho, pohyblivý Amar Memič se přesunul na pravého krajního obránce. Hráči si na jiné pozice na trávníku postupně zvykají, zejména směrem do ofenzivy vypadá tým velmi zajímavě. „Nepodařilo se nám vstřelit čtvrtý gól, ale mužstvu lze máloco vyčíst, podalo velmi dobrý výkon na složitém terénu,“ ocenil Hyský.

Osmigólová výstraha

Plzeňský tým vypadá kombinačně dobře, vypracovává si hodně zajímavých gólových situací. Jenže směrem dozadu? Doma se Slavií inkasoval pět branek, v neděli na jablonecké Střelnici další tři. Osm gólů v síti Martina Jedličky během dvou střetnutí je příliš, slouží pro mužstvo jako varovná výstraha, jak se směrem dozadu chovat nelze. Doma proti obhájci titulu se nevedlo Sampsonu Dwehovi či Karlu Spáčilovi, tři branky jabloneckých hráčů zase vyplývaly z výrazné soupeřovy efektivity. „Musíme se o tom pobavit, ty situace si znovu ukázat. Je na čem pracovat, kluci to dobře chápou, vědí to. Oproti Slavii byla defenziva mnohem lepší,“ říkal po utkání Hyský.

Jablonec v závěsu za „S“

Z pohledu vývoje ligové tabulky zvládl Jablonec extrémně těžké utkání. Po smírném výsledku drží pod sebou Plzeň dál o šest bodů, pouhé dva body ztrácí na druhou Spartu a čtyři na lídra ze Slavie. Do konce roku se Kozlův výběr představí ještě v Hradci, doma s Bohemians a na Slavii. „Když hrajete s přímými konkurenty, domácí porážka by byla velká komplikace. Jsme rádi, že jsme rozdíl v tabulce udrželi. Vnímáme kvalitu Plzně, asi by chtěli být výš. Zadarmo jsme jim to nedali,“ culil se Kozel.

Rozdílový Hanuš

Dostal tři branky, přesto mohl odcházet ze hřiště jako oslavovaný domácí hrdina. Jan Hanuš v úplném závěru nastavení fantasticky zlikvidoval gólovou příležitost Milana Havla, reflexivním zákrokem na brankové čáře zachránil Jablonci bod. Zkušený gólman už poněkolikáté ukázal, že patří mezi nejlepší v lize. „Můžu to opakovat každé hodnocení, že nás vždycky Hany v důležitý moment podrží. Tentokrát v místě, kde bylo hřiště asi nejhorší. Klobouk dolů,“ ocenil Kozel.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

