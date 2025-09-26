Pravděpodobné sestavy: Baník proti Spartě opět s mladíčky, jak Plzeň nahradí Vydru?
Program Chance Ligy rychle běží dál, 10. kolo uzavírá úvodní třetinu základní části. Netradičně se startuje už v pátek, Slavia hostí v malém pražském derby Duklu. Víkendovým šlágrem je sobotní duel Baníku se Spartou, ostravský trenér Pavel Hapal zřejmě opět využije mladíky Jakuba Piru s Markem Havranem. A jak Plzeň nahradí vykartovaného kapitána Matěje Vydru? Projděte si v tradičním článku na iSportu pravděpodobné sestavy všech týmů.
- Slavia čeká na čisté konto v lize od začátku srpna, když inkasovala v každém z posledních pěti utkání. Zároveň dostala první gól zápasu už čtyřikrát v této sezoně.
- Dukla vyhrála v této ligové sezoně pouze jeden zápas (Plzeň 2:0), což je její druhý nejnižší počet výher v této fázi sezony – stejně jako v ročnících 2012/13 a 2018/19.
- Baník nevyhrál už čtyři ligová utkání po sobě (dvě remízy a dvě prohry). Poprvé od sezony 2017/18 má po osmi odehraných zápasech jen jedno vítězství.
- Kaan Kairinen ze Sparty vytvořil nejvíc šancí ze standardních situací v této ligové sezoně (11). Od debutu v únoru 2023 jich má dohromady 64, víc zapsal jen Lukáš Kalvach (88).
- Bohemians zaznamenali dvě čistá konta v řadě (Slovácko a Dukla), což se stalo poprvé od února tohoto roku. Naposledy udrželi tři nuly po sobě v sezoně 2016/17.
- Sigma zapsala v této sezoně pět čistých kont, což mají v top 10 evropských ligách jen tři celky. Zároveň dala pouze pět gólů, a to se jí v této fázi ročníku ještě nikdy nestalo.
- Slovácko vstřelilo spolu se Sigmou nejméně gólů v této sezoně (5) ze všech týmů. Zároveň oba celky proměnily nejnižší procento vyložených šancí (11,1 %).
- Karviná prohrála čtyři z posledních pěti ligových zápasů a spolu s Teplicemi má nejvíc proher od 5. kola. Zajímavostí je, že za posledních 16 utkání nemá ani jednu remízu.
- Hradec protáhl ligovou sérii bez prohry na čtyři utkání (3 výhry a 1 remíza). Liberec však na domácím hřišti neporazil už devětkrát v řadě (4 remízy a 5 proher).
- Liberec skóroval v minulém kole proti Slavii (1:1) už šestý gól po centru v této ligové sezoně. Víc branek z takových situací zaznamenala pouze Sparta (7).
- Teplice braly v posledních dvou zápasech dva body, přesto mají po devíti kolech historicky nejnižší počet bodů v Chance Lize (5) – stejně jako v ročníku 2021/22.
- Pardubice sice skórovaly v každém utkání této sezony, ale jen v jednom případě daly víc než jeden gól (proti Jablonci 2:3). Dohromady mají devět branek.
- Jablonec je po devíti kolech Chance Ligy stále neporažený, díky čemuž prožívá historicky nejlepší start do sezony. Zároveň skóroval už v sedmnácti utkáních po sobě.
- Mladá Boleslav stále čeká na první čisté konto v této ligové sezoně. Dohromady inkasovala 22 gólů za osm zápasů, což je nejvíc ze všech týmů (Pardubice 19).
- Matěj Vydra z Plzně dal v tomto ligovém ročníku 6 gólů a je nejlepším střelcem soutěže. Zároveň od startu sezony 2024/25 skóroval v 15 utkáních, což se nikomu jinému nepovedlo.
- Žádný jiný tým v této sezoně Chance Ligy nespáchal tolik faulů jako Zlín, dohromady jich zaznamenal 155. Jen 22 z nich bylo na útočné polovině (14,2 %).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu