Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Baník proti Spartě opět s mladíčky, jak Plzeň nahradí Vydru?

Jaké jsou pravděpodobné sestavy pro 10. kolo Chance Ligy?
Jaké jsou pravděpodobné sestavy pro 10. kolo Chance Ligy?Zdroj: koláž iSport.cz
Choreo fanoušků Sparty ve šlágru 9. kola proti Plzni
Plzeňský Matěj Vydra dostává červenou kartu v utkání proti Spartě
Plzeňský kapitán Matěj Vydra v zápase proti Spartě
Jakub Pira v dresu Baníku
Jindřich Trpišovský během utkání v Liberci
Dominik Holec v brance Baníku
Ondřej Kričfaluši v utkání na hřišti Mladé Boleslavi
18
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Program Chance Ligy rychle běží dál, 10. kolo uzavírá úvodní třetinu základní části. Netradičně se startuje už v pátek, Slavia hostí v malém pražském derby Duklu. Víkendovým šlágrem je sobotní duel Baníku se Spartou, ostravský trenér Pavel Hapal zřejmě opět využije mladíky Jakuba Piru s Markem Havranem. A jak Plzeň nahradí vykartovaného kapitána Matěje Vydru? Projděte si v tradičním článku na iSportu pravděpodobné sestavy všech týmů.

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 10. kolo je už v pátek v 17:00.

Začni hrát iSport Fantasy

Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slavia čeká na čisté konto v lize od začátku srpna, když inkasovala v každém z posledních pěti utkání. Zároveň dostala první gól zápasu už čtyřikrát v této sezoně.
  • Dukla vyhrála v této ligové sezoně pouze jeden zápas (Plzeň 2:0), což je její druhý nejnižší počet výher v této fázi sezony – stejně jako v ročnících 2012/13 a 2018/19.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Baník nevyhrál už čtyři ligová utkání po sobě (dvě remízy a dvě prohry). Poprvé od sezony 2017/18 má po osmi odehraných zápasech jen jedno vítězství.
  • Kaan Kairinen ze Sparty vytvořil nejvíc šancí ze standardních situací v této ligové sezoně (11). Od debutu v únoru 2023 jich má dohromady 64, víc zapsal jen Lukáš Kalvach (88).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Bohemians zaznamenali dvě čistá konta v řadě (Slovácko a Dukla), což se stalo poprvé od února tohoto roku. Naposledy udrželi tři nuly po sobě v sezoně 2016/17.
  • Sigma zapsala v této sezoně pět čistých kont, což mají v top 10 evropských ligách jen tři celky. Zároveň dala pouze pět gólů, a to se jí v této fázi ročníku ještě nikdy nestalo.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slovácko vstřelilo spolu se Sigmou nejméně gólů v této sezoně (5) ze všech týmů. Zároveň oba celky proměnily nejnižší procento vyložených šancí (11,1 %).
  • Karviná prohrála čtyři z posledních pěti ligových zápasů a spolu s Teplicemi má nejvíc proher od 5. kola. Zajímavostí je, že za posledních 16 utkání nemá ani jednu remízu.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Hradec protáhl ligovou sérii bez prohry na čtyři utkání (3 výhry a 1 remíza). Liberec však na domácím hřišti neporazil už devětkrát v řadě (4 remízy a 5 proher).
  • Liberec skóroval v minulém kole proti Slavii (1:1) už šestý gól po centru v této ligové sezoně. Víc branek z takových situací zaznamenala pouze Sparta (7).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Teplice braly v posledních dvou zápasech dva body, přesto mají po devíti kolech historicky nejnižší počet bodů v Chance Lize (5) – stejně jako v ročníku 2021/22.
  • Pardubice sice skórovaly v každém utkání této sezony, ale jen v jednom případě daly víc než jeden gól (proti Jablonci 2:3). Dohromady mají devět branek.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Jablonec je po devíti kolech Chance Ligy stále neporažený, díky čemuž prožívá historicky nejlepší start do sezony. Zároveň skóroval už v sedmnácti utkáních po sobě.
  • Mladá Boleslav stále čeká na první čisté konto v této ligové sezoně. Dohromady inkasovala 22 gólů za osm zápasů, což je nejvíc ze všech týmů (Pardubice 19).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Matěj Vydra z Plzně dal v tomto ligovém ročníku 6 gólů a je nejlepším střelcem soutěže. Zároveň od startu sezony 2024/25 skóroval v 15 utkáních, což se nikomu jinému nepovedlo.
  • Žádný jiný tým v této sezoně Chance Ligy nespáchal tolik faulů jako Zlín, dohromady jich zaznamenal 155. Jen 22 z nich bylo na útočné polovině (14,2 %).

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů