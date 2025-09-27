Předplatné

ONLINE: Baník - Sparta 0:3. Domácí hoří, hosté dominují. Mercado uklidil k tyči

Asger Sörensen a Veljko Birmančevič slaví se střelcem Filipem Panákem
Asger Sörensen a Veljko Birmančevič slaví se střelcem Filipem PanákemZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Albion Rrahmani bojuje o míč s Jiřím Boulou
Srdjan Plavšič na zemi v zápase se Spartou
John Mercado zvýšil ve 35. minutě už na 3:0 pro Spartu
Sparťané slaví gól Veljka Birmančeviče
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Ostravě
Dominik Holec si na hlavičku Filipa Panáka sáhl, ale nedokázal ji vytěsnit
Filip Panák poslal Spartu v Ostravě do vedení
Chance Liga
Baník v očekávaném utkání 10. kola Chance Ligy hostí Spartu. Ostravané dokázali v minulém ročníku Pražany hned dvakrát porazit, v současné sezoně se jim ale po odchodech několika opor nedaří a aktuálně jsou až třináctí. Letenští před týdnem zvládli důležitý zápas s Plzní, dnes se chtějí vrátit na první místo tabulky. Povede se jim to, nebo je Baník znovu potrápí? ONLINE přenos sledujte od 15.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1073021:724
2Sparta971119:1022
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

