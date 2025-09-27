Spokojený Priske po Baníku: Fantastická půle. Haraslín? Jde to podle plánu
Vypadalo to až příliš snadno. Sparta dala tři góly za pětatřicet minut. A bylo hotovo. „První poločas se blížil k ideálu, odehráli jsme ho fantasticky,“ pochvaloval si trenér Brian Priske po sobotní ligové výhře 3:0 na hřišti ostravského Baníku.
Prožil jste v Ostravě někdy jednodušší zápas?
„Možná to tak působilo, ale výhra nebyla jednoduchá. Sami jste viděli, že kluci byli po utkání unavení. Hráli jsme dobře, ale v české lize neexistuje jednoduchý zápas, je potřeba být na každého soupeře připravený. A vzpomínám si, že asi před třemi lety jsme v Ostravě vstřelili taky tři góly.“
Tentokrát dva z nich padly po přihrávkách ze středu hřiště za obranu. To bylo v plánu?
„Tohle je součástí naší hry, ale je pravda, že Ondra Janda (analytik) nám na začátku týdne ukázal, jak na Baník. A šlo o jeden ze způsobů, jak uspět. Věděli jsme, že dokážeme zachytit soupeřův přechod do útoku a využít toho, že riskují. Pokud jsme zůstali výš, narušili jsme rozehrávku a hráli balon vysoko do útoku.“
Sehrál v tom klíčovou roli záložník Patrik Vydra, který zaznamenal dvě asistence?
„Určitě. Odehrál velmi dobrý zápas. Jsem spokojený s tím, jaké zatím podává výkony v této sezoně. Udělal dobré kroky. Navíc odehrál pár zápasů i jako obránce, takže se dokáže adaptovat na víc pozic. Jsem šťastný za to, jak je nastavený a jakou kvalitu dává týmu.“
Ve druhém poločase se hra vyrovnala. Budete týmu vyčítat, že ubral na kvalitě?
„Pravděpodobně jim k tomu něco řeknu. Už o poločase jsem chtěl, abychom šli na hřiště a vyhráli i druhou půli. Protože tohle dělají dobré týmy. Chtěli jsme uspět, ale bohužel se to nepodařilo. Navíc jsme umožnili soupeři, aby si vytvořil víc šancí. Na druhou stranu máme tři body, čisté konto a dali jsme tři góly. Takže jsem spokojený.“
Připravovali jste se na trávník v Ostravě, který je momentálně ve špatné kondici?
„Věděli jsme, že existuje riziko, že hřiště nebude v nejlepším stavu. A to se může v některých pasážích sezony stát. Byla smůla, že tady v létě hodně napršelo. Je ale škoda, že se hřiště nepokropilo. Povrch byl docela oukej, ale chyběla mu voda, což se dá vždycky rychle a jednoduše vyřešit. Kdyby Baník chtěl. Pomohlo by to oběma týmům a dodalo víc kvality. Každopádně stav hrací plochy dneska není pro nás nejdůležitější téma.“
V nominaci stále chyběl Lukáš Haraslín, který už se zapojil do tréninku. Bude připravený do derby proti Slavii?
„Do zápasu zbývá pořád týden. Zotavuje se podle plánu a věřím, že ve čtvrtek proti Shamrocku v Konferenční lize dostane nějaké minuty. Pokud se to podaří, bude pro derby k dispozici.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu