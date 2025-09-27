Předplatné

Král Bary vystrčeným zadkem hecoval Spartu, Baník si neškrtl. Hraje Hapal o sebe?

Král Bary vyhecoval Spartu, Baník si ani neškrtl. Hraje Hapal o sebe a tým o záchranu?
Nejdřív potlesk třinácti tisíc lidí a enormní aplaus. Ostravský král Milan Baroš před utkáním se Spartou hecoval tribuny a obešel celý stadion. Když se zastavil u sparťanských fanoušků, slyšel pískot. A tak jim odpověděl po svém: poplácáním na zadek. Bohužel pro někdejšího fantastického útočníka utkání skončilo jednoznačnou výhrou hostů 3:0, kterou nicméně příznivci Slezanů vzhledem k současné krizi FCB predikovali. Podívejte se na nový videoblog ze šlágru 10. kola.

Ve videu uvidíte:

  • Na která jména se těšili příznivci Baníku v sestavě nejvíc?
  • Co udělal Kvása za chyby, když vyrazil na tribuny mezi fanoušky?
  • Hraje už Ostrava reálně o záchranu a trenér Hapal o sebe?
  • Co se může na Bazalech dít v říjnové reprezentační pauze?
  • Jak slavil kouč Priske s fanoušky Sparty?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Liberec1043315:1315
7Olomouc104337:615
8Zlín942312:1114
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

