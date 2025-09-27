Král Bary vystrčeným zadkem hecoval Spartu, Baník si neškrtl. Hraje Hapal o sebe?
Nejdřív potlesk třinácti tisíc lidí a enormní aplaus. Ostravský král Milan Baroš před utkáním se Spartou hecoval tribuny a obešel celý stadion. Když se zastavil u sparťanských fanoušků, slyšel pískot. A tak jim odpověděl po svém: poplácáním na zadek. Bohužel pro někdejšího fantastického útočníka utkání skončilo jednoznačnou výhrou hostů 3:0, kterou nicméně příznivci Slezanů vzhledem k současné krizi FCB predikovali. Podívejte se na nový videoblog ze šlágru 10. kola.
Ve videu uvidíte:
- Na která jména se těšili příznivci Baníku v sestavě nejvíc?
- Co udělal Kvása za chyby, když vyrazil na tribuny mezi fanoušky?
- Hraje už Ostrava reálně o záchranu a trenér Hapal o sebe?
- Co se může na Bazalech dít v říjnové reprezentační pauze?
- Jak slavil kouč Priske s fanoušky Sparty?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu