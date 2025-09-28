Předplatné

Remíza naštvala oba týmy. Teah a Botos? Velké zklamání, mají na víc. Obstál jen Halinský

Plichta naštvala oba týmy. Teah a Botos? Velké zklamání, mají na víc. Obstál jen Halinský
Souboj dvou týmů ze dna ligové tabulky skončil nic neřešící remízou, nijak záživný duel Teplic s Pardubicemi sledoval Na Stínadlech redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Rozhodně jsem čekal víc od Teaha a Botose, ti mají na víc. Tohle bylo strašně málo,“ říká ve svém Prvním dojmu.

  • Jaká je po plichtě 0:0 pozice ohroženého pardubického kouče Davida Střihavky, kterého čeká už ve středu dohrávka s Baníkem Ostrava?
  • A našly Teplice svou útočnou jedničku v Nyarkovi?

