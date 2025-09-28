Remíza naštvala oba týmy. Teah a Botos? Velké zklamání, mají na víc. Obstál jen Halinský
Souboj dvou týmů ze dna ligové tabulky skončil nic neřešící remízou, nijak záživný duel Teplic s Pardubicemi sledoval Na Stínadlech redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Rozhodně jsem čekal víc od Teaha a Botose, ti mají na víc. Tohle bylo strašně málo,“ říká ve svém Prvním dojmu.
- Jaká je po plichtě 0:0 pozice ohroženého pardubického kouče Davida Střihavky, kterého čeká už ve středu dohrávka s Baníkem Ostrava?
- A našly Teplice svou útočnou jedničku v Nyarkovi?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu