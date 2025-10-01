Liga očima fanoušků: Slavia proti Spartě nebude favorit, spokojí se asi i s remízou
Sezona je v plném proudu a fotbalová nálada někde klesá k bodu mrazu. Ostravský Baník zažívá nehezké období a čeká se na odvolání Pavla Hapala. Včera bylo pozdě… To Miroslav Koubek už v Plzni skončil. Viktoria podala proti Zlínu velmi slabý výkon, který vyhání příznivce z tribun. O víkendu se hraje derby „S“ a v táboře Slavie kalkulují, že i s případnou remízou budou spokojení. Přečtěte si, jak fanoušci vybraných klubů v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport hodnotí uplynulé kolo Chance Ligy?
Bohemians Praha 1905
Gól měsíce! Hůlka je jenom člověk
Na sice studený a mokrý, ale velmi příjemný pohárový výlet do Domažlic navázala Bohemka domácím zápasem s Olomoucí. Ta měla naopak po středečním odpoledni co napravovat. Vstup do utkání byl pro zelenobílé ideální. Ristovski exkluzivně převzal balon na hranici vápna a poslal lahůdkový rohlík na zadní tyč. Gól měsíce! Tím pozitiva končí. Musím říct, že mám občas rozpačitý pocit z naivity defenzivních hráčů. Nejprve se celkem laxně nechal vykoupat Sakala, aby obrat hostí šel za kapitánem Hůlkou. Já vím, na Lukáše se nesahá, na Bohemce ho všichni upřímně zbožňujeme, ale letos mám dojem, že i on je jenom člověk. Kdo naopak působí nadpozemsky je pan Sinjavskij. I tento týden si udělal z bránících hráčů slalomové branky a centrem doslova donutil Júsufa vyrovnat. Neuvěřitelné, fakt nemám slov. V Ďolíčku jsme viděli celkem pohledné utkání a remíza 2:2 je dle mého zasloužená. Zelenobílá bodová série se natahuje a není důvod, proč by v sobotu u „vítězů“ končila. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
Baník Ostrava
Odvolat Hapala. Už včera bylo pozdě
V pohárovém souboji v Českých Budějovicích jsme sice povinnost splnili, ale nebylo to nic jednoduchého. Nakonec i s trochou štěstí jsme o postupu rozhodli v samotném závěru brankou dvougólového střelce Kričfalušiho. V sobotu nás pak čekal tvrdší oříšek v podobě odvěkého rivala – pražské Sparty. Přiznám se, že moc šancí jsem nám, vzhledem k současnému rozpoložení v obou klubech, nedával. A situace na hřišti mi bohužel dala za pravdu. Špatně zvolená sestava, opravdu slabé nasazení, nefungující obrana, neexistující přechod do útoku, školácké chyby při obdržených brankách – a do šaten se šlo zaslouženě za stavu 0:3. Ostuda! Druhý poločas se víceméně jen dohrával, náš výkon sice byl lepší, ale sílu na to cokoliv s výsledkem udělat jsme neměli. Potěšil jen Milan Baroš a snad bych pochválil i naše mladé kluky, kteří se prali statečně, druhý poločas rozhýbal také Planka. Ale celkově to bylo opravdu velmi špatné. Nabízí se tak otázka, jestli odvolat trenéra. Za mě ano, už včera bylo pozdě… Tým nutně potřebuje nový impuls, vztah s panem Hapalem se podle mě už vyčerpal.
Václav Dohnal. 34 let, projektant
Viktoria Plzeň
Vyženete fanoušky úspěchu i srdcaře!
Pokud jsem si myslel, že hrůzostrašnější fotbal nelze vidět, v neděli jsem byl vyveden z omylu. Ale popořádku. Ferencváros byl jednoznačně k poražení. Hraje o deseti víc jak poločas, jen jej dorazit. My si to ale plácáme jako kopyta a pak čumíme jak péra z gauče, že soupeř si dovolí vyrovnat. Přizdisráči jsme. A zápas se Zlínem? Takovýhle výkon z ochozů vyžene nejenom fanoušky úspěchu, ale i srdcaře. Nebojujete, nehrajete, neběháte, se*ete na to? Fajn, tak se pak nedivte, že se na vás píská. V obraně se to nechává na nejmladším, záloha je v troskách a jeden útočník vypadá, že mu míč překáží, a druhý zase nabombí z penalty tyč... Fuj, to byl humus. Střídání? Taky mi ho nějak hlava nebrala, jak z křišťálové koule s prošlou zárukou. Hele, prohrát se dá, ale ne takhle. Čekám, že ve čtvrtek a v neděli bude tráva pod kopačkama hořet. Jinak jste pro mě, pánové, ztracený. A že pan Koubek byl odejit? Asi se to dalo čekat. Úplně jeho vina to teda nebyla. Nicméně jedenáct hráčů se mění hůř než jeden trenér. Takový je život. Čest královně Viktorce, humus fotbal ze Štruncáků navždy pryč!
Kovi. 57 let, koordinátor distribuce
Slavia Praha
Zmrzlý se hodí. V derby nebudeme favoritem
Něco změnit na náladě fanoušků Slavie snad další fotbalový týden ani nemohl. V MOL Cupu přišel ve velmi kombinované sestavě postup přes Brozany, výkon ale nijak nenadchl. Určitě potěšilo vidět v áčku nové mladé tváře. V tuto chvíli ale mají hráči jako Kolísek nebo Rajnoha do týmu stále strašně daleko. Také proti Dukle zaznamenali „sešívaní“ povinnou výhru, ale nic navíc. Přitom zápas byl jako dělaný pro zvednutí sebevědomí, soupeř byl už v poločase na lopatkách. Slávisté se ale spokojili s dvěma brankami a místo dalších se chtěli bavit přihrávkami.
Před derby tak tým rozhodně nemá ideální formu. Trápí jej zranění a nemoci a některá nedávná rozhodnutí se nynějším pohledem těžko chápou. Před měsícem Slavia nezapsala Ondřeje Zmrzlého na soupisku pro LM a chtěla ho zobchodovat, teď se jeví při zranění Bořila jako první volba na post levého beka. V derby Slavia nebude favoritem a v současném rozpoložení by asi měla být spokojená i s případnou remízou.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
Sparta Praha
Pokochal jsem se představením dvou režisérů
Na hřišti, které místy připomínalo zorané pole, pomalu připravované na jarní setbu, jsme podali vskutku výborný výkon. Proč jenom výborný? Proto, že výsledek vždy určují obě mužstva. A Baník tentokrát v prvním poločasu neexistoval. Proto také tři góly za půlhodinku a mohlo jich být klidně šest. Po delší době jsme se mohli pokochat představením se dvěma režiséry. Prvním a hlavním byl Vydra, protože vyrobil dvě perfektní kolmice na spoluhráče, kteří bývalému sparťanovi v bráně soupeře znechutili sobotní podvečer. Druhým byl Kairinen, jehož forma je stabilní, se stoupající tendencí. To však platí i o prvním jmenovaném, který po záskoku na místě stopera povýšil do zálohy a s tím pozvedl i svůj výkon. Těší to o to více, že jde o odchovance – konečně! A ještě k Vindahlovi: zřejmě nejenom on, ale i trenér pochopili, že dlouhý, přesně směrovaný výkop je více než riskantní rozehrávka na hranici velkého vápna – zase konečně! Derby ťuká na dveře a po zápase s Duklou jistě soupeř už leští kliky nahoře. Jinak by pan Chorý šel opět před komisi.
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce