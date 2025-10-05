Předplatné

ONLINE: Plzeň - Hradec Králové. V základní sestavě je Paluska či Zeljkovič

Video placeholder
LIGA NA PIVU před derby: Priske vs. Trpišovský. Chci víc kombinace, říká Šmicer. Jak to vidí TK27? • Zdroj: isport.tv
Fotbalisté Plzně se radují z branky Rafia Durosinmiho proti Malmö
Tomáš Petrášek z Hradce Králové se raduje z gólu v utkání proti Liberci
Hradečtí hráči se radují z gólu v utkání proti Liberci
4
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Poprvé bez trenéra Miroslava Koubka nastupují v Chance Lize fotbalisté Plzně. Ve čtvrtek pod vedením Marka Bakoše porazili v Evropské lize švédské Malmö 3:0, tentokrát na domácím hřišti hostí Hradec Králové. Ten se v případě výhry může na Viktoriány bodově dotáhnout. Utkání od 15.30 sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1153314:1218
5Liberec1144315:1316
6Plzeň1043317:1015
7Karviná1150617:1615
8Olomouc104337:615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů