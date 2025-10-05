Holoubkovi víc než červená vadil postup rozhodčího: Totální knock-out pro trenéry
Fotbalisté Dukly po třetí prohře po sobě klesli na dno tabulky. Po porážce 1:3 proti Teplicím se dělí se sedmi body o 14.–16. příčku se Slováckem a Pardubicemi. „Vadil mi postup rozhodčího – nechal mě vystřídat, a teprve potom šel k VAR a celé rozhodnutí změnil. To je podle mě naprosto nefér, takové situace by měly být pravidly jasně ošetřené,“ zlobil se trenér David Holoubek na postup sudího při udělení červené karty pro kapitána Jana Peterku.
Čeká vás těžká reprezentační pauza?
„Vždycky chcete před reprezentační přestávkou vyhrát, abyste měli klid do další práce. Nám se to nepodařilo, takže teď máme čtrnáct dní, kdy se v tom budeme trápit. Mrzí nás to.“
Přitom jste začali dobře a otevřeli jste skóre…
„O to víc to mrzí. Hlavně mě mrzí ten vyrovnávací gól, který padl ve 45. minutě po situaci, jíž jsme mohli dvakrát nebo třikrát předejít. Ten moment nás srazil i do druhého poločasu.“
Bylo vyrovnání důležitější moment než červená karta Jana Peterky?
„Ano, ale samozřejmě mluvíme hypoteticky. Kdybychom šli do poločasu s vedením 1:0, k vyloučení by zřejmě vůbec nedošlo. Ten zákrok na červenou kartu jsem ještě zpětně neviděl.“
Přesto jste po vyloučení protestoval. O co šlo?
„Víc než samotná červená karta mi vadil postup rozhodčího. My jsme střídali, rozhodčí mě nechal vystřídat, a až potom se šel podívat na VAR a celé rozhodnutí změnil. Já bych takhle logicky nestřídal. Nejsem blázen. Tohle by mělo být pravidly nějak ošetřené, protože pro nás pro trenéry je to totální knock-out. Rozhodčí by mi před střídáním měl říct, že něco zkoumají a možná se půjde podívat na VAR. Podle mě je to naprosto nefér, a ne vůči mně nebo Dukle, ale vůči té hře.“
Jak jste viděl výkon týmu po vyloučení?
„I v deseti jsme to podle mě mohli zvládnout, ale hned jsme inkasovali na 1:2 a pak už to bylo složité.“
Víme, že budeme hrát ve spodních patrech tabulky
Od začátku jste poprvé v sezoně nastoupili se čtyřmi obránci. Proč?
„Chtěli jsme do hry dostat víc ofenzivních hráčů a být nebezpečnější v poslední třetině hřiště, což se úplně neukázalo. Mohli jsme si vytvořit víc šancí, hlavně v prvním poločase. Myslím, že to nebylo špatné rozhodnutí, i když výsledek tomu nakonec neodpovídá.“
V čem byl problém?
„Dali jsme gól na 1:0 a najednou jsme se začali bát a měli jsme zbytečný ostych. Jako by nás svazovala možnost, že bychom mohli vyhrát. To je škoda, protože kluci fotbal umí hrát. Tohle se ale občas stane a my se z toho nezblázníme. Liga je ještě dlouhá a my jdeme zápas od zápasu.“
Prohra vás spolu s výsledky Pardubic a Slovácka odsunula na dělené poslední místo.
„Už od začátku sezony víme, že budeme hrát ve spodních patrech tabulky. Máme spoustu nových hráčů a dlouho se sehráváme. Každý bod pro nás bude důležitý. Možná někdo po zápasech se silnými soupeři nabyl dojmu, že jsme výš, ale právě utkání jako s Teplicemi, Slováckem nebo Pardubicemi nám ukazují reálnou sílu týmu. Musíme se na ně mnohem lépe připravit, tvrdě makat a zvládat je. Jsme nový tým a ještě neznáme tyhle situace, kdy musíš a nedaří se ti. Za běhu zjišťujeme, kdo za to umí vzít za nepříznivého stavu.“
Říkal jste, že tým v kritických situacích teprve poznáváte. Co vám tenhle zápas ukázal?
„Od některých hráčů bych čekal větší agresivitu a zaujetí. Třeba od střídajících hráčů jsem čekal víc. Další a hlubší analýzy s realizačním týmem ještě uděláme, protože bude spousta věcí, na kterých musíme pracovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|6
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|7
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu