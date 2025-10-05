Sparta B - Chrudim 2:3. Artis už je po obratu třetí. Táborsko zničilo Žižkov 6:1

Předplatné

Táborsko na svém hřišti smetlo Žižkov 6:1
Zbrojovka vyhrála na hřišti Ústí nad Labem 1:0 a dál vládne Chance Národní Lize
V neděli pokračuje program 12. kola Chance Národní Ligy. Rezerva Sparty prohrála s Chrudimí 2:3, střetnou se béčka Slavie a Baníku. V sobotu fotbalisté Zbrojovky zvítězili v Ústí nad Labem 1:0 a drží dál první místo v tabulce. Bodově je však vyrovnalo Táborsko, které rozdrtilo Žižkov 6:1, přičemž zápas musel dopískat kvůli zranění asistenta rozhodčí z okresu. Do popředí se dostává i druhý brněnský klub. Artis se po vítězném obratu nad Prostějovem (3:1) dostal na třetí místo. Druhou ligu sledujte ONLINE na webu iSport.

Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.

Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.

Táborsko v sobotu mělo tři dvougólové střelce. Dvakrát se prosadili Jan Buryán, Jiří Kateřiňák a nejlepší kanonýr soutěže Lukáš Matějka, který v sezoně druhé ligy skóroval už devětkrát.

Zápas poznamenalo zranění asistenta rozhodčího Běláka ze závěru první půle. Následovala neplánovaná pauza trvající zhruba 20 minut, na pomezí pak ve zbytku utkání vypomáhal hlavnímu Černému licencovaný sudí z řad diváků.

Formu potvrdil Artis. Druhý z ambiciózních brněnských klubů otočil duel s Prostějovem a protáhl neporazitelnost už na 12 soutěžních utkání. V týdnu Artis v domácím poháru nečekaně vyřadil po penaltovém rozstřelu prvoligový Liberec. Prostějov v Brně překvapivě vedl, ale Adediran na přelomu poločasů dvěma góly otočil stav a první brankou v novém působišti zpečetil výhru favorita Beauguel. Artis ztrácí na čelo čtyři body.

Opava jako poslední v druholigové sezoně utrpěla porážku. V Kroměříži se prosadil pouze v 62. minutě domácí Zavadil, který svému celku zajistil druhé vítězství z posledních tří kol. Na začátku druhé půle dostali po vzájemné potyčce červenou kartu Araujo-Wilson a opavský Novák.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1191127:1028
2Táborsko1291227:1128
3Artis1273220:1324
4Opava1164118:722
5Žižkov1262417:1820
6Baník B1153320:1318
7Ústí1252520:1717
8Slavia B1151521:1216
9Prostějov1242614:1814
10Chrudim1235416:2214
11Příbram1141611:2013
12Jihlava1133513:1412
13Č. Budějovice1232711:2211
14Sparta B113088:259
15Vlašim1114611:177
16Kroměříž12201010:256
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

