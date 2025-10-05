Předplatné

Dlouhé míče, góly z centrů i Provod jako Salah. V čem pražská „S“ dominují lize i Evropě?

Vstoupit do diskuse (1)

Dva nejlepší fotbalové týmy v Česku, dva odlišné přístupy ke hře. V mnohých parametrech dokonce naprosto. Přesto Sparta a Slavia v různých datových kolonkách společnosti Opta i ve srovnání s nejlepšími týmy Evropy zasvítí na vrcholu, nebo blízko pod ním. Sparta je pod trenérem Brianem Priskem opět smrtící ze vzduchu a Lukáš Provod se jedním číslem vyrovnává liverpoolské ikoně Mohamedu Salahovi.

Sparta vládne míči

Sparta absolutně vévodí Chance Lize v následujících metrikách: držení míče (66,4%; Slavia 63,5%), přihrávky na zápas (530; Slavia 409), přesnost přihrávek (85,6%; Slavia 78,5%) a z toho plynoucí počet sekvencí s deseti a více přihrávkami. Tam má dokonce více než třikrát vyšší číslo oproti Slavii (135 versus 44). Je tak vidět, že Sparta se s míčem mazlí, ale dokáže defenzivní linii i kreativně probodnout - má například nejvíce průnikových pasů (17; Slavia 6).

Univerzální vojáci

Rozhodně není náhodou, že v následující statistice je tým Jindřicha Trpišovského prakticky rok co rok na evropském vrcholu. Slavia má v TOP 10 evropských ligách nejvíce různých střelců (11; stejně jako Liberec, PSV či Nijmegen). Zároveň má nejvyšší počet hráčů (8), kteří už alespoň čtyřikrát vystřelili. Za mužstvo univerzálních vojáků tak může gólově udeřit prakticky kdokoliv.

Vzdušná síla na Letné

V minulé sezoně to byla sparťanská slabina, nyní ale Letenští celkem překvapivě dominují vzdušným prostorům. Především v ofenzivě. S číslem 59,4 % má Sparta šestou nejlepší úspěšnost v TOP 10 evropských ligách a dokonce vstřelila po centrech nejvíce gólů (8). Slavia statistice úspěšnosti v minulé sezoně dominovala společně s Interem Milán, nyní se ale krčí na čísle 50,5 %.

Nezvyklá dominance

Slavia se vysokým počtem bodů na zápas řadí v Evropě k týmům, které ve svých ligách dominují. Opta je vybírá podle zisku bodů na zápas – jako dominantní celky posuzuje ty s minimálním průměrem dvou bodů na utkání. Mezi 32 takovými týmy se ale Slavia vymyká. Místo kombinace sází na přímočarost, žádný z těchto týmů nemá tak vysoký podíl dlouhých přihrávek jako úřadující český mistr (16,4 %). Zaostává i ve zmíněné úspěšnosti přihrávek a sekvencí s deseti a více pasy.

Mistři otoček

S Priskem se na Letnou vrátil charakter mužstva a z něj plynoucí schopnost urvat výsledek, i když se zpočátku nedaří. Žádný tým v TOP 10 evropských ligách nezískal v této sezoně více bodů ze zápasů, kdy prohrával. Sparta jich vybojovala deset (tři výhry, jedna remíza), neotočila pouze v Hradci. I Slavia je v této disciplíně silná, „sešívaných“ šest bodů je velmi solidních.

Provod pouze za Salahem

Klíčovými muži Slavie jsou celkem nepřekvapivě ofenzivní šikulové Lukáš Provod a Vasil Kušej. Mnozí si ale možná neuvědomují, jak jsou jejich čísla ohromná i v evropském srovnání. Provod od začátku minulé sezony nasbíral 21 asistencí v lize a evropských pohárech (bez kvalifikací). Toto číslo ve zmíněném rozsahu překonává jen jeden muž – Mohammed Salah s 25 nahrávkami. A Kušej? Od začátku sezony měl v lize podíl na jedenácti akcích ze hry, které skončily gólem, od začátku roku dokonce na 25. Najdeme v TOP 10 evropských ligách hráče s lepšími čísly? Ne.

Vstoupit do diskuze (1)

