Krmenčík v béčku Slovácka. Nemohl nám utéct, usmál se gólman Vsetína po výhře
Nečekanou atrakci získal duel MSFL mezi Vsetínem a béčkem Slovácka. Na hrotu útoku hostů odehrál celý zápas Michael Krmenčík (32), který se nedostal do nominace na souběžný hraný prvoligový zápas v Mladé Boleslavi. Místo toho vyrazil pětatřicetinásobný reprezentant na Valašsko a asistoval u porážky 1:3. Rozhovor o své situaci v klubu odmítl. „Děkuji, nechci,“ prohodil směrem k redaktorovi iSport cestou z trávníku. Byl zklamaný, neprosadil se.
V útoku Krmenčík, pod hrotem šikovný Korejec Kim, na levém beku Nizozemec Jonathan Mulder. Silná sestava vyrazila na hřiště nováčka MSFL. O startu útočníka s reprezentační minulostí a starty v Lize mistrů, se domácí realizák dozvěděl den předem. „Našim klukům to vyhovovalo. Nemohl jim utéct,“ usmál se vsetínský brankář Erik Slezák. „Víme, co dokázal. Hlídali jsme si ho jednou tolik jako normálního hráče,“ přiznal.
Trenéři Slovácka rozhodli, že vezmou do Mladé Boleslavi dvacetiletého Gambijce Ousmana Ceesaye a „Krmelce“ pošlou rozehrát se za rezervu. V Chance lize totiž na podzim paběrkuje, pouze v Plzni byl v základu a vstřelil jediný gól proti Teplicím. Za posledních pět utkání dal dohromady pouze osmdesát minut. Proto uvítal vytížení v béčku. Ale netrefil dobrý zápas.
Vsetínští mu zápas otrávili
„V jeho letech už nemá tahovost, rychlost, naopak sází na zkušenosti,“ uvedl trenér Lukáš Pazdera, bývalý ligový obránce Zlína či Baníku. „Pro nás byla asi výhoda, že Ceesay, který vypadal na videu velice dobře, jel s áčkem a Krmenčík za juniorku. Pro kluky, kteří vědí, co v kariéře dokázal, byla výzva se s ním porvat,“ dodal.
Slovácko prohrálo s nováčkem, který je doma ultra silný. V Tyršově ulici skolil na hrbolatém hřišti už i Uničov, Třinec či Vítkovice, všechno favority soutěže. Nyní došlo i na Krmenčíka a spol. „Myslím, že byl docela otrávený, kluci ho dobře pohlídali. Nepamatuju si, že by na mě vystřelil,“ líčil Slezák.