Dva balony na hřišti a spásný gól Baníku. Bolí to, řekl kouč Zlína po remíze

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Ostrava 1:1. Munksgaard zachránil v závěru Baníku bod • Zdroj: isport.tv
Choreo zlínských fanoušků během utkání s Baníkem
Trenér Bronislav Červenka ze Zlína
Ostravský záložník David Buchta přihrává míč kolem nohy zlínského Michala Fukaly
Zlínský kapitán Tomáš Poznar lituje neproměněné šance v utkání proti Baníku
Trenér Baníku Pavel Hapal během duelu ve Zlíně
Zlínský obránce Marián Pišoja centruje přes ostravského Karla Pojezného
V hlavičkovém souboji v pokutovém území Baníku se nejvýš vyšplhal mladík Marek Havran
12
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
V době, kdy byly na hřišti dva balony, přišli fotbalisté Zlína o výhru nad (opět) se trápícím Baníkem. Jakmile spásná rána stopera Alexandera Munksgaarda zpoza vápna zapadla v 94. minutě k tyči, domácí protestovali. Podle nich měla být hra přerušena. Jenže pravidlově to bylo v pořádku. Druhý balon v šestnáctce při gólové akci nezavazel. „Smolný moment, mrzí to a bolí. Kluci to odjezdili,“ řekl zlínský trenér Bronislav Červenka, jehož zarazilo dlouhé pětiminutové nastavení. Uznání branky na 1:1 nezpochybňoval. „Rozhodčí mají svá pravidla,“ uvedl s klidem.  

Po senzačním triumfu v Plzni znovu ukázal Zlín svou sílu. Už nehraje jen na výsledek, ale umí pobavit fanoušky i zajímavým fotbalem. Nad Baníkem jasně vyhrál na šance, když soupeř ve druhé půli za stavu 0:1 otevřel hru, lehce ho mohl dorazit. Možnosti měl hlavně střídající Stanley Kanu.

„Zlín získal spoustu bodů, bylo vidět, že má sebevědomí. Bod musíme brát s respektem,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal, jehož tým měl v závěru kopec štěstí. „Shořeli jsme v koncovce. Ale to je fotbal. Snad nám to příště vrátí,“ pokrčil rameny jeho protějšek Bronislav Červenka.

Vyrovnávací střela Munksgaarda byla tečovaná Davidem Machalíkem, proto na ni výborný gólman Stanislav Dostál nedosáhl. V tu chvíli už delší dobu ležel v domácím vápně druhý míč, s nímž se nehrálo. Celá akce vedla pár metrů od něj, proto nechali rozhodčí pokračovat ve hře. Což je poplatné pravidlům. Ostravští každopádně nezvyklé situace využili a Munksgaard se do „funkčního“ balonu opřel – a vyrovnal. „Zakončení má slušné,“ ocenil šťastného střelce Hapal. V české nejvyšší soutěži skóroval sedmadvacetiletý Dán poprvé. Dosud zapsal dvanáct startů. 

Zlínští měli v růžových dresech drajv i taktickou disciplínu. Stoper Jakub Černín po čtvrthodině přízemní střelou o tyč proměnil penaltu, nařízenou za nastřelenou ruku Michala Frydrycha. Udržel nervy, byť kopal přímo na hlučný a početný kotel protivníka.

Jeden z nejslabších výkonů v poslední době

„Zatím to Čertovi jde, to je skvělé. Jeho výkony jdou i s góly nahoru,“ uvedl jeho spoluhráč Tomáš Poznar. „Když vás to trefí z metru do ruky, to se nedá ovlivnit,“ posteskl si Hapal. „Baník byl jednoznačně k poražení. Tolik šancí jsme ještě v sezoně neměli,“ konstatoval Poznar. „Jsme nováček, který si chtěl vyšlápnout na giganta. Bolí to,“ litoval ztráty vítězství. 

Hosty udržoval v bodové naději brankář Viktor Budínský. Vychytal Tomáše Poznara i Kanua, při dalším pokusu střídajícího Nigerijce mu pomohl na brankové čáře obránce Daniel Holzer. „Byl to jeden z našich nejslabších výkonů v poslední době. Hrozně se nadřeme na gól. Nějak nám to neběhalo, byli jsme málo agresivní, důrazní,“ připustil Hapal poté, co jeho soubor posbíral v týdnu ve dvou venkovních duelech čtyři body. Zároveň ale přišel o další borce. Před utkáním se zranil Srdjan Plavšič, onemocněl Matěj Chaluš. „Pořád nám něco v kabině lítá, kluci berou vitamíny,“ sdělil kouč. 

Herně to ale nestálo za moc. V Pardubicích, ani ne moravské Letné. „Určitě máme na víc, momentálně nám to nelepí,“ všiml si Budínský. „Jako bychom si v některých situacích míň věřili. Snažíme se to odbojovat, odmakat. Ale máme na to i fotbalově,“ dodal nástupce Dominika Holce. „Máme dva výborné gólmany, Buďa nás držel,“ chválil Hapal poslední instanci. 

V nadcházející reprezentační pauze se může řešit i pozice kouče. „Do neděle o tom nechci nic slyšet. A ještě je neděle,“ reagoval Hapal na dotaz Sportu ke své budoucnosti. Bude na lavičce Baníku anebo třeba v kanceláři Sigmy Olomouc v roli sportovního manažera? Další dny ukážou. 

11

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1153314:1218
5Liberec1144315:1316
6Plzeň1043317:1015
7Karviná1150617:1615
8Olomouc104337:615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
