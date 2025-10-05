Dva balony na hřišti a spásný gól Baníku. Bolí to, řekl kouč Zlína po remíze
V době, kdy byly na hřišti dva balony, přišli fotbalisté Zlína o výhru nad (opět) se trápícím Baníkem. Jakmile spásná rána stopera Alexandera Munksgaarda zpoza vápna zapadla v 94. minutě k tyči, domácí protestovali. Podle nich měla být hra přerušena. Jenže pravidlově to bylo v pořádku. Druhý balon v šestnáctce při gólové akci nezavazel. „Smolný moment, mrzí to a bolí. Kluci to odjezdili,“ řekl zlínský trenér Bronislav Červenka, jehož zarazilo dlouhé pětiminutové nastavení. Uznání branky na 1:1 nezpochybňoval. „Rozhodčí mají svá pravidla,“ uvedl s klidem.
Po senzačním triumfu v Plzni znovu ukázal Zlín svou sílu. Už nehraje jen na výsledek, ale umí pobavit fanoušky i zajímavým fotbalem. Nad Baníkem jasně vyhrál na šance, když soupeř ve druhé půli za stavu 0:1 otevřel hru, lehce ho mohl dorazit. Možnosti měl hlavně střídající Stanley Kanu.
„Zlín získal spoustu bodů, bylo vidět, že má sebevědomí. Bod musíme brát s respektem,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal, jehož tým měl v závěru kopec štěstí. „Shořeli jsme v koncovce. Ale to je fotbal. Snad nám to příště vrátí,“ pokrčil rameny jeho protějšek Bronislav Červenka.
Vyrovnávací střela Munksgaarda byla tečovaná Davidem Machalíkem, proto na ni výborný gólman Stanislav Dostál nedosáhl. V tu chvíli už delší dobu ležel v domácím vápně druhý míč, s nímž se nehrálo. Celá akce vedla pár metrů od něj, proto nechali rozhodčí pokračovat ve hře. Což je poplatné pravidlům. Ostravští každopádně nezvyklé situace využili a Munksgaard se do „funkčního“ balonu opřel – a vyrovnal. „Zakončení má slušné,“ ocenil šťastného střelce Hapal. V české nejvyšší soutěži skóroval sedmadvacetiletý Dán poprvé. Dosud zapsal dvanáct startů.
Zlínští měli v růžových dresech drajv i taktickou disciplínu. Stoper Jakub Černín po čtvrthodině přízemní střelou o tyč proměnil penaltu, nařízenou za nastřelenou ruku Michala Frydrycha. Udržel nervy, byť kopal přímo na hlučný a početný kotel protivníka.
Jeden z nejslabších výkonů v poslední době
„Zatím to Čertovi jde, to je skvělé. Jeho výkony jdou i s góly nahoru,“ uvedl jeho spoluhráč Tomáš Poznar. „Když vás to trefí z metru do ruky, to se nedá ovlivnit,“ posteskl si Hapal. „Baník byl jednoznačně k poražení. Tolik šancí jsme ještě v sezoně neměli,“ konstatoval Poznar. „Jsme nováček, který si chtěl vyšlápnout na giganta. Bolí to,“ litoval ztráty vítězství.
Hosty udržoval v bodové naději brankář Viktor Budínský. Vychytal Tomáše Poznara i Kanua, při dalším pokusu střídajícího Nigerijce mu pomohl na brankové čáře obránce Daniel Holzer. „Byl to jeden z našich nejslabších výkonů v poslední době. Hrozně se nadřeme na gól. Nějak nám to neběhalo, byli jsme málo agresivní, důrazní,“ připustil Hapal poté, co jeho soubor posbíral v týdnu ve dvou venkovních duelech čtyři body. Zároveň ale přišel o další borce. Před utkáním se zranil Srdjan Plavšič, onemocněl Matěj Chaluš. „Pořád nám něco v kabině lítá, kluci berou vitamíny,“ sdělil kouč.
Herně to ale nestálo za moc. V Pardubicích, ani ne moravské Letné. „Určitě máme na víc, momentálně nám to nelepí,“ všiml si Budínský. „Jako bychom si v některých situacích míň věřili. Snažíme se to odbojovat, odmakat. Ale máme na to i fotbalově,“ dodal nástupce Dominika Holce. „Máme dva výborné gólmany, Buďa nás držel,“ chválil Hapal poslední instanci.
V nadcházející reprezentační pauze se může řešit i pozice kouče. „Do neděle o tom nechci nic slyšet. A ještě je neděle,“ reagoval Hapal na dotaz Sportu ke své budoucnosti. Bude na lavičce Baníku anebo třeba v kanceláři Sigmy Olomouc v roli sportovního manažera? Další dny ukážou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|5
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|6
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|7
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu