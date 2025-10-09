Hašek jako kritický motor Dukly. Vidí jen ty špatné věci, chválí spolupráci Holoubek
Od nástupu nového majitele měl na Julisce Martin Hašek silné slovo, i když původně jako poradce miliardáře Matěje Turka. Po konci předchozí sezony se však podle očekávání definitivně posunul do role sportovního ředitele a je jedním z hlavních strůjců přestavby klubu do nové podoby s důrazem na rozvoj a prodej mladých hráčů. „Vidí jen ty špatné věci. Nenechá nás spát, ale neříká nesmysly – a to nás posouvá,“ chválil si spolupráci s přísným kolegou trenér David Holoubek.
Je to jedna z prvních informací, které se o něm dozvíte. Martin Hašek téměř neříká pozitivní věci a naopak ty negativní a nepříjemné vždy každému bez váhání sdělí. A přesně tenhle styl, zdá se, všem lidem v novém projektu pražské Dukly vyhovuje.
„Jsem z něj naprosto nadšený. Za mě by si sportovní ředitel měl vyzkoušet všechny role: ideálně když to je profesionální hráč, trenér a má zkušenosti ze zahraničí. Kdykoli k nám přijde, mluvíme společnou řečí a rozumíme si,“ liboval si ohledně působení na Dukle asistent trenéra Dominik Rodinger.
V rozhovoru pro Ligu naruby a deník Sport promluvil také další člen realizačního týmu Marek Nikl. „Martin vidí fotbal podobně jako my, když přijde na trénink, je na nás ostrý a řekne, co se mu nelíbí, protože si to prožil z druhé strany,“ doplnil.
Zkušeností má Hašek v 55 letech opravdu na rozdávání. Ještě jako hráč vyhrál se Spartou pět českých titulů, 28krát vyběhl v jejím dresu do zápasů Ligy mistrů a po přestupu do Austrie Vídeň slavil rakouský double.
Ze hřiště pak prakticky rovnou zamířil na lavičku a po ukončení aktivní kariéry trénoval ve Spartě, Pardubicích, Bohemians či Zbrojovce Brno. Roli sportovního manažera ovšem okusil až nyní na Dukle.
Hektický start na koleni
A skočil do ní opravdu ostře. Ještě na začátku června musel na tribuně trnout u penaltového rozstřelu v barážovém klání s Vyškovem, o dva dny později byl pak oficiálně povýšen z role poradce na vedoucího sportovního úseku a v přestupovém období pak stál v čele jednoznačně nejaktivnějšího ligového klubu na přestupovém trhu.