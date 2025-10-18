Předplatné

ONLINE: Slavia - Zlín 0:0. Domácí s Markovičem v bráně, hraje i Cham. Chorý na hrotu

Vasil Kušej a Christos Zafeiris se radují z úvodní branky derby na hřišti Sparty
Chance Liga
Doma v Chance Lize prohráli fotbalisté Slavie jediný z posledních 59 duelů a v Edenu zvítězili hned ve 25 z 26 minulých zápasů. Ve 12. kole svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského hostí Zlín. Nováček se nachází poněkud překvapivě na pátém místě, když se svým nepříjemným stylem získal už osmnáct bodů. Přidá dnes další? Utkání má výkop v 18.00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1153314:1218
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Bohemians114349:1115
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1224613:1910
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

