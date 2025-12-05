Klopýtající Liverpool vyzve nahecovaný Leeds: Připravte si popcorn
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Elland Road vyhlíží další bouřlivý večer. Leeds Daniela Farkeho, čerstvě po domácí výhře 3:1 nad Chelsea, hostí obhájce titulu fotbalové Premier League z Liverpoolu, který se od letní přestavby bolestně hledá. Z duelu, který by ještě před sezonou znamenal povinné tři body pro favorita na obhajobu, se stává spíš noční můra pro Arneho Slota. Ten ví, že ho čeká tuhý boj v jednom z nejméně přívětivých prostředí v lize – navíc proti soupeři, který se v týdnu probudil právě včas. Jeden z nejfyzičtějších týmů soutěže konečně naplno vsadil na centimetry, intenzitu a (ne)řízený chaos.
Po sérii porážek se Leeds nadechl zrovna proti Chelsea, která přijela povzbuzená triumfem nad Barcelonou a velmi solidním výkonem proti Arsenalu navzdory početnímu oslabení. Jenže v doupěti na Elland Road Blues smetla domácí agresivita, tempo i energie tribun. Zasloužená výhra 3:1 nováčka vynesla ze sestupového pásma nad 18. West Ham a Farkeho tým nabudila právě před sobotním šlágrem.
Liverpool mezitím dál klopýtá. Po vydřeném vítězství na West Hamu přišla další facka: jen remíza 1:1 se Sunderlandem na Anfieldu, kde domácí znovu působili těžkopádně a bez potřebné jiskry. Slot sám uznal, že soupeři už do Liverpoolu nejezdí s přehnaným respektem, ale s vírou, že si odvezou body. A kouč hostů Régis Le Bris po utkání otevřeně přiznal, že ho překvapilo, kolik času a prostoru jeho hráči proti obhájci titulu měli. Pro současný Liverpool až nepříjemně trefná vizitka.
Sobotní zápas tak představuje další příležitost, jak zlomit „syndrom Man City z minulé sezony“ – tedy šampionů, kteří po titulu ztratili kontrolu nad vlastní hrou a s ní i dlouho budovanou auru šampionů. Venku sice Liverpool nedávno vyhrál na West Hamu, to ale víc vypovídá o současné síle Hammers. Celkově mají Reds v posledních měsících na hřištích soupeřů problém udržet stabilitu.
Pohledem statistik, kdo dá první gól, získá obří výhodu. V sedmi z posledních devíti ligových duelů inkasovali Van Dijk a spol. jako první. Naopak Leeds doma proti Aston Ville, West Hamu i Chelsea skóroval vždy do desáté minuty. Začátek zápasu může být klíčový. Reds se trápí v mnoha ohledech, ale právě fakt, že opakovaně jen dotahují, výrazně oslabuje jejich největší zbraně. A psychika v takové sérii zákonitě pracuje proti vám.
Na individuální úrovni se nabízí několik poutavých příběhů. Dominic Calvert-Lewin může skórovat ve třetím ligovém utkání v řadě, navíc proti soupeři, na nějž má jako bývalý hráč Evertonu tradičně „spadeno“. Na druhé straně je největším otazníkem role Mohameda Salaha. Má na kontě devět gólů v šesti ligových duelech proti Leedsu, jenže dvakrát po sobě zůstal jen na lavičce. Hráč, který loni prakticky vynesl Liverpool k titulu, je od léta jen vlastním stínem. Těžko říct, nakolik za to mohou změny v kádru okolo něj a nakolik přirozený odliv sil po dlouhých letech na absolutním vrcholu.
Data i modely stále vidí Liverpool jako výrazného favorita, ale atmosféra na Elland Road, aktuální forma Leedsu a labilita obhájce titulu z posledních týdnů slibují mnohem těsnější bitvu, než napovídají samotná jména. A v Premier League platí jedno pravidlo: očekávejte neočekávané. V 18.30 se vidíme u obrazovky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|5
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|6
Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18:11
|23
|7
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|8
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|9
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|10
Brighton
|14
|6
|4
|4
|24:20
|22
|11
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|12
Manchester Utd.
|14
|6
|4
|4
|22:21
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|14
|3
|3
|8
|16:28
|12
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup