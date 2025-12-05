Klopýtající Liverpool vyzve nahecovaný Leeds: Připravte si popcorn

Předplatné

SESTŘIH: Liverpool - Sunderland 1:1. Krize úřadujícího mistra pokračuje, remizoval s nováčkem
Zklamaní hráči Liverpoolu po remíze se Sunderlandem
Zklamaní hráči Liverpoolu po remíze se Sunderlandem
Zklamaní hráči Liverpoolu po remíze se Sunderlandem
Krize Liverpoolu pokračuje, ve 14. kole Premier League doma remizoval se Sunderlandem 1:1
Krize Liverpoolu pokračuje, ve 14. kole Premier League doma remizoval se Sunderlandem 1:1
Krize Liverpoolu pokračuje, ve 14. kole Premier League doma remizoval se Sunderlandem 1:1
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Elland Road vyhlíží další bouřlivý večer. Leeds Daniela Farkeho, čerstvě po domácí výhře 3:1 nad Chelsea, hostí obhájce titulu fotbalové Premier League z Liverpoolu, který se od letní přestavby bolestně hledá. Z duelu, který by ještě před sezonou znamenal povinné tři body pro favorita na obhajobu, se stává spíš noční můra pro Arneho Slota. Ten ví, že ho čeká tuhý boj v jednom z nejméně přívětivých prostředí v lize – navíc proti soupeři, který se v týdnu probudil právě včas. Jeden z nejfyzičtějších týmů soutěže konečně naplno vsadil na centimetry, intenzitu a (ne)řízený chaos.

Po sérii porážek se Leeds nadechl zrovna proti Chelsea, která přijela povzbuzená triumfem nad Barcelonou a velmi solidním výkonem proti Arsenalu navzdory početnímu oslabení. Jenže v doupěti na Elland Road Blues smetla domácí agresivita, tempo i energie tribun. Zasloužená výhra 3:1 nováčka vynesla ze sestupového pásma nad 18. West Ham a Farkeho tým nabudila právě před sobotním šlágrem.

Liverpool mezitím dál klopýtá. Po vydřeném vítězství na West Hamu přišla další facka: jen remíza 1:1 se Sunderlandem na Anfieldu, kde domácí znovu působili těžkopádně a bez potřebné jiskry. Slot sám uznal, že soupeři už do Liverpoolu nejezdí s přehnaným respektem, ale s vírou, že si odvezou body. A kouč hostů Régis Le Bris po utkání otevřeně přiznal, že ho překvapilo, kolik času a prostoru jeho hráči proti obhájci titulu měli. Pro současný Liverpool až nepříjemně trefná vizitka.

Sobotní zápas tak představuje další příležitost, jak zlomit „syndrom Man City z minulé sezony“ – tedy šampionů, kteří po titulu ztratili kontrolu nad vlastní hrou a s ní i dlouho budovanou auru šampionů. Venku sice Liverpool nedávno vyhrál na West Hamu, to ale víc vypovídá o současné síle Hammers. Celkově mají Reds v posledních měsících na hřištích soupeřů problém udržet stabilitu.

Pohledem statistik, kdo dá první gól, získá obří výhodu. V sedmi z posledních devíti ligových duelů inkasovali Van Dijk a spol. jako první. Naopak Leeds doma proti Aston Ville, West Hamu i Chelsea skóroval vždy do desáté minuty. Začátek zápasu může být klíčový. Reds se trápí v mnoha ohledech, ale právě fakt, že opakovaně jen dotahují, výrazně oslabuje jejich největší zbraně. A psychika v takové sérii zákonitě pracuje proti vám.

Na individuální úrovni se nabízí několik poutavých příběhů. Dominic Calvert-Lewin může skórovat ve třetím ligovém utkání v řadě, navíc proti soupeři, na nějž má jako bývalý hráč Evertonu tradičně „spadeno“. Na druhé straně je největším otazníkem role Mohameda Salaha. Má na kontě devět gólů v šesti ligových duelech proti Leedsu, jenže dvakrát po sobě zůstal jen na lavičce. Hráč, který loni prakticky vynesl Liverpool k titulu, je od léta jen vlastním stínem. Těžko říct, nakolik za to mohou změny v kádru okolo něj a nakolik přirozený odliv sil po dlouhých letech na absolutním vrcholu.

Data i modely stále vidí Liverpool jako výrazného favorita, ale atmosféra na Elland Road, aktuální forma Leedsu a labilita obhájce titulu z posledních týdnů slibují mnohem těsnější bitvu, než napovídají samotná jména. A v Premier League platí jedno pravidlo: očekávejte neočekávané. V 18.30 se vidíme u obrazovky.

Za celou redakci CANAL+ Sport vám přejeme příjemný víkend – ideálně ve společnosti nejlepší ligy na světě.

