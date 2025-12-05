Předplatné

Los čtvrtfinále MOL Cupu: Boleslav vs. Sparta, Hyského návrat. Slavii čeká Jablonec

Los čtvrtfinále MOL Cupu proběhne na neobvyklém místě - přímo na čerpací stanici
Los čtvrtfinále MOL Cupu proběhne na neobvyklém místě - přímo na čerpací staniciZdroj: Facebook.com/MOLcup
Los čtvrtfinále MOL Cupu proběhne na neobvyklém místě - přímo na čerpací stanici
Los čtvrtfinále MOL Cupu proběhne na neobvyklém místě - přímo na čerpací stanici
Los čtvrtfinále MOL Cupu proběhne na neobvyklém místě - přímo na čerpací stanici
Los čtvrtfinále MOL Cupu proběhne na neobvyklém místě - přímo na čerpací stanici
Tomáš Chorý slaví gól proti Slovácku
Tomáš Chorý slaví gól proti Slovácku
Tomáš Chorý slaví gól proti Slovácku
Fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále domácího poháru nastoupí v Jablonci. Finalista minulého ročníku MOL Cupu Sparta se představí v Mladé Boleslavi, Plzeň bude hrát v Karviné, odkud v říjnu získala nového trenéra Martina Hyského. Ve zbylém duelu Hradec Králové přivítá Ostravu. Rozhodl o tom páteční los na jedné z čerpacích stanic hlavního partnera soutěže v Praze. Úředním hracím termínem je středa 4. března.

Týmy byly v osudí rozděleny na čtyři nasazené a nenasazené podle umístění v mistrovské soutěži předchozího ročníku. Los přisoudil výhodu domácího prostředí všem čtyřem hůře postaveným celkům.

Papírově nejtěžší soupeř připadl Slavii. Obhájce ligového titulu a lídr tabulky, který v této sezoně nejvyšší soutěže jako jediný ještě neprohrál, se představí na stadionu Jablonce. Severočechům patří v ligovém ročníku třetí místo, v srpnu doma se Slavií remizovali 1:1 a v květnu na konci minulého ročníku ji dokonce porazili 3:2. Týmy se utkají také příští sobotu na závěr podzimní části nejvyšší soutěže, tentokrát v pražském Edenu.

Finalista předešlé sezony MOL Cupu Sparta si v Mladé Boleslavi zopakuje nedávný souboj z ligy, v němž 22. listopadu zvítězila 2:1. O jednu branku (3:2) Letenští porazili středočeského soupeře i v červencovém duelu nejvyšší soutěže.

Na speciální utkání se může těšit plzeňský trenér Hyský, který se s Viktorií představí na stadionu svého nedávného zaměstnavatele. V Karviné bude padesátiletý kouč se Západočechy hrát i na začátku jarní části ligové sezony 1. února. Plzeň zvítězila v posledních třech vzájemných duelech, v Karviné v nejvyšší soutěži ještě nikdy neutrpěla porážku.

Papírově nejvyrovnanější bude čtvrtfinále mezi Hradcem Králové a Ostravou. Domácím „Votrokům“ patří v ligové tabulce osmé místo, trápící se Slezané jsou až třináctí a MOL Cup pro ně představuje jedinou reálnou šanci na účast v pohárové Evropě. Oba celky se krátce po čtvrtfinálovém souboji utkají 14., nebo 15. března také v nejvyšší soutěži.

Z poháru již vypadl obhájce trofeje Sigma Olomouc. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako letos jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.

