MOL Cup zná dva čtvrtfinalisty: Jablonec vyřadil Duklu, Karviná postoupila přes Slovácko
Dvěma zápasy odstartovalo osmifinále MOL Cupu. Karviná zdolala trápící se Slovácko 1:0, jediný gól vstřelil v závěru po hezké individuální akci Denny Samko. Jablonec díky brankám Antonína Růska a Davida Puškáče porazil Duklu 2:1.
MOL Cup 2025/2026
Oba trenéři v Karviné oproti víkendovým ligovým zápasům zamíchali se složením základní sestavy, změnu udělali i na brankářském postu. Hrál se vyrovnaný zápas s řadou šancí na obou stranách, více možností mělo v úvodním dějstvím Slovácko. Domácí několikrát zachránil gólman Neuman, v jednom případě po čtvrthodině pak tyč.
Po změně stran byla naopak nebezpečnější Karviná a také hostům pomohla branková konstrukce. Když už se zdálo, že zápas v základní hrací době postupujícího nepozná, napřáhl v 90. minutě zpoza vápna střídající Samko a s lehkou pomocí tyče překonal Heču.
Karviná potvrdila povedený začátek pod novým trenérem Markem Jarolímem, po jeho příchodu ve třech soutěžních zápasech dvakrát zvítězila a jednou remizovala. Slovácko naopak již počtvrté za sebou neskórovalo a soupeři neoplatilo ligovou prohru 1:2 z konce září.