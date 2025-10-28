Veselý o odvolaném gólu na Spartě: Už se nikdy nebudu radovat. Hledáme, až najdeme
Zase rozebíral VAR a neuznaný gól Bohemians za bezbrankového stavu, bylo vidět, že ho to štve. Trenér Bohemky Jaroslav Veselý pak říkal: „Přijde mi, že v naší lize hledáme, až najdeme.“ Zelenobílí i kvůli tomu na Spartě prohráli 1:2, byť rozhodně nepropadli.
Co si myslíte o rozhodnutí sudího Lukáše Nehasila pro brance Vasila Sinjavského?
„Už řeknu jen jednu věc: Je to škoda, byl to gól do znělek. Myslím, že to je to, o čem se má psát, to je to, co ligu prodává, pěkné, pozitivní věci. Teď bude spousta článků o tom, že nebyl uznán. Mně se ten gól líbil, zítra asi dostaneme odpověď, všechno nám bude zase vysvětlené. Myslím, že by si liga takový gól zasloužila.“
Jak to nesete vy osobně na lavici, tleskal jste nad hlavou rukama?
„Nedělám to z pověrčivosti, ale teď jsem se asi po sto letech zaradoval. Ten gól byl tak krásnej, že mě strhnul. Už to nikdy dělat nebudu, nemá to význam. Někdo říká, že video bere emoce, někdy vám to dá, jindy bere, ale na druhou stranu rozhodnutí trvá strašně dlouho. Viděl jsem jednu opakovačku, přišlo mi, že tam byl faul od Martince na Drchala, fakt nevím. Je blbé, že to bere emoce nám i divákům. Na druhou stranu to tu křivdu někdy dokáže nahradit, jen se mi zdá, že v naší lize obecně hledáme, až něco najdeme. Možná by nám ten gól pomohl.“
Nebylo jste daleko od bodu, přitom jste za sebou měli klubový večer. Udělalo vám tedy přeložení utkání z neděle problémy?
„Myslíte, že jsme přišli ráno, že jsme se tam zbourali a přišli rovnou na Spartu? (směje se) Díval jsem se na čtvrteční zápas Sparty a vlastně už v poločase, tuším, byl první kontakt sparťanského vedení směrem k našemu, hned jsme to řešili společně s Darkem Jakubowiczem. Řešili jsme to z obýváku, myslím, že o půlnoci ze čtvrtka na pátek jsme se dohodli, že to bude odložené.“
Museli jste udělat změny?
„Narychlo jsme dali na pátek klukům volno. Musíme říct, že v tuhle chvíli nám rozhodnutí trošku pomohlo, protože nemáme dobrý zdravotní stav. Júsuf i Adam Kadlec hráli utkání s Boleslaví s teplotami a silných nachlazením, těm hráčům to pomohlo. Ale galavečer už jsme zrušit nemohli.“
Jak jste ho tedy pojali?
„Některé hráče jsme tam nebrali, především ty, kteří mají nějaké potíže, delší dobu tam zůstali ti zranění nebo co jsou v trestu, na hraně kádru. Zbytek absolvoval slavnostní program, což bylo nějakých devadesát minut, pak šli normálně domů a měli klasický program, takže v tom nevidím nějaký omezení.“
Měli jste výborné období, ale aktuálně jste pět utkání nevyhráli. V jakém je tým nastavení?
„Ale ani neprohráli. Vždycky záleží, jak to napíšete, jaký se udělá titulek, jak to kdo chce vidět. Vždycky je sklenice poloprázdná nebo poloplná. Nepanikaříme, věděli jsme, že nás čeká poměrně náročný los. Já jsem na mužstvo hrdej, protože prohrát poprvé po šesti kolech s Plzní určitě není hanba. Teď přijdou zápasy pravdy s Hradcem a Zlínem. Když se budeme pohybovat po podzimu kolem čtyřiadvaceti bodů, tak budeme spokojení. Po letech v lize nejsem překvapený, každá výhra strašně bolí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu