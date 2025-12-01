Předplatné

Levý: Ostudný výkon Sparty, přístup některých byl katastrofální. Panák? Záhada

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta – Pardubice 2:4. Východočeši šokovali Letnou! Pražané doma senzačně padli • Zdroj: iSport.tv
Sparťanští fotbalisté diskutují se sudím Karlem Roučkem po strkanici u domácího kotle
Zklamaný brankář Sparty Peter Vindahl po porážce s Pardubicemi
Zklamaný Albion Rrahmani po porážce s Pardubicemi
Smutek sparťanských fotbalistů po domácí prohře s Pardubicemi
Lukáš Haraslín z penalty snížil na 2:3
Gólová trefa Jana Kuchty, který snížil na 1:3
Víkendové 17. kolo Chance Ligy přineslo největší překvapení v neděli večer. Pardubice zvítězily 4:2 na Spartě, která nevyhrála už třetí zápas doma v řadě. Letenský tým nečekaně ztratil body, naštval fanoušky a potřebuje se ze selhání rychle oklepat. „Sparta se musí na hřišti vrátit k jiným vlastnostem,“ rozebírá výkon letenského celku ve svém pravidelném komentáři pro Sport trenér a expert Stanislav Levý, kterým shrnuje uplynulé zápasy v české nejvyšší soutěži. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>

Čím ztratila Sparta zápas s Pardubicemi?
„Zcela jistě jde o největší překvapení kola, na tom se asi všichni shodneme. Pardubice byly takticky i mentálně na utkání velmi dobře nastavené, domácí zaskočily od začátku kreativitou, mohly jít do vedení daleko dřív. Sparta v prvním poločase postrádala úplně všechno. Přístup, nasazení, pohyb, nebylo tam nic. O jejím výkonu nejvíc vypovídá, že trenér Priske střídal už v průběhu poločasu, nečekal ani do pauzy. Na vystřídání bylo v tu chvíli víc hráčů, třeba Birmančevič s Preciadem, které to potkalo až o přestávce. Nedá se tomu říkat ani výkon, ze strany Sparty to bylo ostudné. Ve druhé půli dostala Pardubice pod velký tlak, kdyby se jim podařilo snížit dřív, mohlo se to vyvíjet jinak. Pardubice domácí tlak se štěstím ustály, pak daly z trestňáku na tři nula a tím si pojistily výhru.“

Co se stalo s Filipem Panákem? Jeho výkony nejsou od začátku sezony ideální.
„Pro mě je tohle velká otázka. Považoval jsem ho za důležitého hráče v rozehrávce, herních činnostech, přínosu při standardkách. Nevím, kde je problém, zda souvisí se zraněními… Je na něm vidět nejistota.“

