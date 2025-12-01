Shrnutí 17. kola iSport Fantasy: dominoval Slončík, v ideální sestavě je už počtvrté
Sedmnácté kolo Chance Ligy patřilo útočníkům. Mezi sedmi nejproduktivnějšími hráči iSport Fantasy totiž najdete hned čtyři střelce. Výbornou formu potvrdil Tomáš Chorý, který za poslední čtyři kola nasbíral vynikajících 38 bodů. Nejproduktivnějším fotbalistou kola se ale stal Tom Slončík.
Ideální sestava
Do ideální jedenáctky kola se poprvé dostali čtyři hráči: Ondřej Kričfaluši (Baník Ostrava), David Douděra (Slavia), Jiří Boula (Baník Ostrava) a Samuel Šimek (Pardubice).
Osm hráčů zaznamenalo dvojciferný počet bodů. Těsně mimo ideální sestavu zůstal Mojmír Chytil jako čtvrtý útočník. O pozornost si znovu řekl Emmanuel Ayaosi, nejproduktivnější hráč minulého kola, který tentokrát přidal 9 bodů.
Tom Slončík se v sestavě kola objevil už počtvrté. Třetí zápis mají za sebou Tomáš Chorý a Abdullahi Tanko.
Hodnota ideální sestavy činila 71,7 milionu a dohromady získala 114 bodů.
Popularita
Nejnakupovanějším hráčem týdne byl Lukáš Haraslín ze Sparty. A díky proměněné penaltě v závěru utkání přinesl Trenérům solidní 4 body. Více než 500 manažerů přivedlo do týmu také Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Vladimíra Daridu.
Naopak nejprodávanějším fotbalistou byl Vasil Kušej ze Slavie, kterého prodalo 1026 manažerů. Popularita Kušeje každým kolem klesá, nyní je na 60 %. Dalšími nejprodávanějšími hráči byli Jan Chramosta z Jablonce a Emmanuel Uchenna ze Sparty.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 18. kolem se to dotkne například Emmanuela Ayaosiho, Štěpána Chaloupka či Abdullahiho Tanka.
Uzávěrka 18. kola proběhne v pátek 5. prosince v 16:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu