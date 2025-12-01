Předplatné

Shrnutí 17. kola iSport Fantasy: dominoval Slončík, v ideální sestavě je už počtvrté

SESTŘIH: Sparta – Pardubice 2:4. Východočeši šokovali Letnou! Pražané doma senzačně padli
30
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Sedmnácté kolo Chance Ligy patřilo útočníkům. Mezi sedmi nejproduktivnějšími hráči iSport Fantasy totiž najdete hned čtyři střelce. Výbornou formu potvrdil Tomáš Chorý, který za poslední čtyři kola nasbíral vynikajících 38 bodů. Nejproduktivnějším fotbalistou kola se ale stal Tom Slončík.

Ideální sestava

Do ideální jedenáctky kola se poprvé dostali čtyři hráči: Ondřej Kričfaluši (Baník Ostrava), David Douděra (Slavia), Jiří Boula (Baník Ostrava) a Samuel Šimek (Pardubice).

Osm hráčů zaznamenalo dvojciferný počet bodů. Těsně mimo ideální sestavu zůstal Mojmír Chytil jako čtvrtý útočník. O pozornost si znovu řekl Emmanuel Ayaosi, nejproduktivnější hráč minulého kola, který tentokrát přidal 9 bodů.

Tom Slončík se v sestavě kola objevil už počtvrté. Třetí zápis mají za sebou Tomáš Chorý a Abdullahi Tanko.

Hodnota ideální sestavy činila 71,7 milionu a dohromady získala 114 bodů.

Popularita

Nejnakupovanějším hráčem týdne byl Lukáš Haraslín ze Sparty. A díky proměněné penaltě v závěru utkání přinesl Trenérům solidní 4 body. Více než 500 manažerů přivedlo do týmu také Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Vladimíra Daridu.

Naopak nejprodávanějším fotbalistou byl Vasil Kušej ze Slavie, kterého prodalo 1026 manažerů. Popularita Kušeje každým kolem klesá, nyní je na 60 %. Dalšími nejprodávanějšími hráči byli Jan Chramosta z Jablonce a Emmanuel Uchenna ze Sparty.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 18. kolem se to dotkne například Emmanuela Ayaosiho, Štěpána Chaloupka či Abdullahiho Tanka.

Uzávěrka 18. kola proběhne v pátek 5. prosince v 16:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta17104332:2134
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Pardubice1736820:3315
13Baník17341011:2113
14Dukla1727813:2413
15Ml. Boleslav17341023:3913
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

