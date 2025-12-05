Předplatné

Trpišovský o reprezentaci: Já tu ambici nemám. Jedna věc to ale může změnit

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:2. Pražané zvládli předehrávku, dvakrát se trefil Chytil • Zdroj: isportTV
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu v Teplicích
Radost Lukáše Provoda, Michala Sadílka a Davida Mosese
Gólová radost slávistů v Teplicích
Lukáš Provod během zápasu v Teplicích
Matouš Trmal se raduje s obránci z úspěšného zákroku
Srdečný předzápasový pozdrav Zdenka Frťaly s Jindřichem Trpišovským
Mojmír Chytil se v Teplicích prosadil i z penalty
19
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (42)

Dlouho se zdálo, že se tenhle sen vedení FAČR nikdy nesplní. Nyní se však varianta s Jindřichem Trpišovským na střídačce fotbalové reprezentace jeví zcela reálně. O možnosti vést národní tým minimálně v březnové baráži o mistrovství světa se poprvé vyjádřil i sám trenér Slavie. „Já tu ambici nemám. Vnímám situaci, jak je nastavená. Jedna věc to ale může změnit,“ řekl po výhře Pražanů 2:1 v Teplicích.

Po další důležité výhře se náskok „sešívaných“ na čele tabulky zvýšil už na osm bodů. Ano, samozřejmě má momentálně oproti konkurentům odehraný zápas navíc, ale Slavia už jistě přezimuje na první příčce tabulky. Otázka je jen, z jaké vzdálenosti budou ostatní soupeři koukat na její záda.

A právě relativně komfortní pozice po polovině soutěže může být rozhodující i v otázce reprezentačního kouče pro klíčová utkání o světový šampionát.

Jak už web iSport informoval v minulých dnech, dřív neprůchozí varianta Jindřicha Trpišovského je najednou ve hře. Roli hraje domácí prostředí pro semifinále, i případné finále baráže, dobrá pozice Slavie v lize i přání reprezentantů, kteří nastupují pod koučovým vedením ve Slavii. Dříve odmítavý postoj Jaroslava Tvrdíka a trenéra se tak otočil.

Článek pokračuje pod infografikou.

Sám Trpišovský sice znovu potvrdil, že o post reprezentačního kouče nestojí, ale tuto variantu nevyloučil. „Nás to trošku vyvádí z koncentrace. Máme ještě dva zápasy a musíme se soustředit na ně. Já tu ambici (trénovat reprezentaci) nemám. Mám rád klubový fotbal a cítím pouto ke Slavii a odpovědnost k majiteli,“ začal odpovídat na otázku Sportu ohledně možného angažmá u národního týmu. „Nějaké věci se můžou stát, ale zatím jsem se o tom s nikým nebavil,“ dodal s úsměvem.

O co přesně jde, ale novinářům na tiskové konferenci neprozradil.

Zda nakonec skutečně uslyší David Trunda a spol. vytoužené ano, by mělo být jasné do Vánoc. V případě neúspěchu s námluvami v Edenu přijde na řadu plán B se zahraničním expertem.

Na Strahově však doufají, že si v nejbližších týdnech plácnou právě se čtyřnásobným ligovým mistrem. „Já považuju Jindřicha Trpišovského za jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších trenérů v historii českého fotbalu. Člověk vnímá práci, kterou odvedl ve Slavii. Pokud se bavíme o možnosti, že by trénoval národní tým, tak víme, že to je skvělý trenér a člověk. Odpověď bych teď nechal v této podobě,“ řekl předseda FAČR v nedávném rozhovoru pro iSport.

Splní se Trundovo přání a postaví se na lavičku českého týmu proti Irsku skutečně Trpišovský?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Chytil o míle před Prekopem, který šanci nechytil. Teplice hrozily díky autům i přes Autu

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (42)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů