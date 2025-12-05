Trpišovský o reprezentaci: Já tu ambici nemám. Jedna věc to ale může změnit
Dlouho se zdálo, že se tenhle sen vedení FAČR nikdy nesplní. Nyní se však varianta s Jindřichem Trpišovským na střídačce fotbalové reprezentace jeví zcela reálně. O možnosti vést národní tým minimálně v březnové baráži o mistrovství světa se poprvé vyjádřil i sám trenér Slavie. „Já tu ambici nemám. Vnímám situaci, jak je nastavená. Jedna věc to ale může změnit,“ řekl po výhře Pražanů 2:1 v Teplicích.
Po další důležité výhře se náskok „sešívaných“ na čele tabulky zvýšil už na osm bodů. Ano, samozřejmě má momentálně oproti konkurentům odehraný zápas navíc, ale Slavia už jistě přezimuje na první příčce tabulky. Otázka je jen, z jaké vzdálenosti budou ostatní soupeři koukat na její záda.
A právě relativně komfortní pozice po polovině soutěže může být rozhodující i v otázce reprezentačního kouče pro klíčová utkání o světový šampionát.
Jak už web iSport informoval v minulých dnech, dřív neprůchozí varianta Jindřicha Trpišovského je najednou ve hře. Roli hraje domácí prostředí pro semifinále, i případné finále baráže, dobrá pozice Slavie v lize i přání reprezentantů, kteří nastupují pod koučovým vedením ve Slavii. Dříve odmítavý postoj Jaroslava Tvrdíka a trenéra se tak otočil.
Sám Trpišovský sice znovu potvrdil, že o post reprezentačního kouče nestojí, ale tuto variantu nevyloučil. „Nás to trošku vyvádí z koncentrace. Máme ještě dva zápasy a musíme se soustředit na ně. Já tu ambici (trénovat reprezentaci) nemám. Mám rád klubový fotbal a cítím pouto ke Slavii a odpovědnost k majiteli,“ začal odpovídat na otázku Sportu ohledně možného angažmá u národního týmu. „Nějaké věci se můžou stát, ale zatím jsem se o tom s nikým nebavil,“ dodal s úsměvem.
O co přesně jde, ale novinářům na tiskové konferenci neprozradil.
Zda nakonec skutečně uslyší David Trunda a spol. vytoužené ano, by mělo být jasné do Vánoc. V případě neúspěchu s námluvami v Edenu přijde na řadu plán B se zahraničním expertem.
Na Strahově však doufají, že si v nejbližších týdnech plácnou právě se čtyřnásobným ligovým mistrem. „Já považuju Jindřicha Trpišovského za jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších trenérů v historii českého fotbalu. Člověk vnímá práci, kterou odvedl ve Slavii. Pokud se bavíme o možnosti, že by trénoval národní tým, tak víme, že to je skvělý trenér a člověk. Odpověď bych teď nechal v této podobě,“ řekl předseda FAČR v nedávném rozhovoru pro iSport.
Splní se Trundovo přání a postaví se na lavičku českého týmu proti Irsku skutečně Trpišovský?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu