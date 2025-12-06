Experti o losu MS: Dopředu neslavit! Pilař upozorňuje na rychlá křidélka
Pokud český národní tým, který stále hledá trenéra, zvládne dvě barážová utkání, vyhne se ve skupině šampionátu v Americe evropským gigantům. Skupina A s Mexikem, Jižní Koreou a Jižní Afrikou, kam by podle pátečního losu šampionátu Česko zamířilo, nabízí zajímavé srovnání kontinentů. Mužstvo kolem Tomáše Součka rozhodně má šanci uspět na obří akci, na kterou se reprezentace pokouší kvalifikovat po 20 letech. Jak vidí šanci fotbaloví experti? Server iSport oslovil se dvěma otázkami záložníka Hradce a bývalého reprezentanta Václava Pilaře, trenéra Dušana Uhrina a experta Sportu Petra Rumana.
1. Co říkáte na los případné české skupiny?
2. Mělo by Česko naději na postup?
Dušan Uhrin, trenér
1. „Mexiko bude favorit, Jižní Koreu bych nepodceňoval, Jižní Afriku taky ne. Jestli chceme hrát o postup ze skupiny, tyhle dva týmy musíme zdolat. Jde o reprezentace z různých kontinentů, půjde o velice zajímavé srovnání se světem. Pro nás je ale teď důležitá baráž, to nebude vůbec jednoduché. Irsko a případně i Dánsko jsou velice těžcí soupeři, navíc stále nemáme vyřešeného trenéra.“
2. „Postup bych dopředu rozhodně neoslavoval, pořádně nevíme, co od takových soupeřů můžeme čekat. Pamatuji si přátelák proti Jižní Koreji, byl hodně těžký. Jejich hráči jezdili, navíc jsou technicky zdatní. V našem případě bude primární hrát dobře takticky. Mexiko je sice těžké, ale proč ne, postoupit bude možné. Ale opakuji – hlavně se musíme dostat přímo na turnaj.“
Václav Pilař, čtvrtfinalista ME 2012
1. „V Jižní Koreji se fotbal neustále posouvá, mají tam hodně hráčů se zkušenostmi z Evropy, jsou to výborní, pohybliví fotbalisti. Jasně největší hvězda je Son. Mexiko jako domácí tým je asi největší favorit, vybavuji si Raula Jimenéze z Fulhamu. Jižní Afrika je zase hodně nečitelná. Možná je to ale jedna z nejlepších skupin. Není tam žádný evropský gigant. Určitě bude zajímavé si proti takovým týmům zahrát, s nimi ani v přípravě nemá česká reprezentace možnost často se potkat.“
2. „Pokud se tam dostaneme, bude to hodně zajímavé. Mexiko má schopné individuality, rychlá křidélka. Bude těžké navnímat Jižní Afriku, jejich styl hry, fandění. V případě postupu na turnaj je ale v téhle skupině opravdu velká šance jít dál. Úspěšnou baráží bychom získali patřičné sebevědomí, sice to bude těžké, ale v nějakých atributech bychom mohli mít proti soupeřům z téhle skupiny navrch. Taktická disciplína, organizace hry, standardky, to všechno nám může pomoct.“
Petr Ruman, trenér a expert deníku Sport
1. „Mám rád mexický fotbal. Jde o těžkého soupeře, který má výbornou techniku, dynamiku a rychlost. Poslední roky i taktickou vyspělost. Měl jsem možnost pracovat i s hráči z Jižní Koreje a musím říct, že obecně jsou výborně technicky nachystaní a odmakají každý zápas. Mají za sebou dobré výsledky. A i když Jihoafrická republika je pro mě docela neznámá, skupina je pro mě atraktivní. Navíc jde o jiné herní styly, je pozitivní jim čelit, dává nám to možnost dalšího rozvoje.“
2. „Bude rozhodující, jak bude vypadat nakonec realizační tým. Za pár týdnů můžeme být chytřejší. Pokud vezme reprezentaci skutečně trenér Trpišovský, vybere si správné hráče, herní styl a půjde po pragmatičnosti, šance na postup z druhého místa určitě existuje. Každopádně favoritem skupiny je z mého pohledu Mexiko.“