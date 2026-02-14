Předplatné

Footcast: Zůstane Sparta na jaře stoprocentní? Vašulín vs. Sigma a góly v Karviné

Video placeholder
Footcast před 22. kolem • Zdroj: iSport.tv
Transparenty v sektoru slávistických fanoušků namířené proti předsedovi představenstva Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi.
Michal Sadílek slaví gól do sítě Mladé Boleslavi
Alexandr Bužek nastoupil za Slavii v základní sestavě
Lukáš Provod brání Michala Ševčíka
Alexandr Bužek a Jan Bořil brání Jana Buryána
Tomáš Chorý slaví svou branku se spoluhráči
Tomáš Chorý poslal Slavii do vedení
7
Fotogalerie
David Sobišek
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Po krátké pauze pokračuje česká nejvyšší fotbalová soutěž a s ní další porce napínavých duelů – 22. kolo Chance Ligy je tu! To minulé nabídlo zajímavé výsledky, vyrovnané duely a karty v tabulce se znovu zamíchaly. Novou epizodu Footcast Preview vedli tradiční moderátoři David Sobišek & Jakub Podaný, kteří si přizvali svého parťaka z Oneplay Sport Michala Hrdličku.

Karviná - Slavia: góly, góly a zase góly

23 branek v posledních 5 vzájemných zápasech. Souboj Karviné se Slavií by mohl nabídnout gólové hody, ofenzivní akce, spoustu centrů a zajímavé minisouboje. Domácí na jaře ještě nebodovali a neskórovali, ale s Plzní hráli velmi dobře a v Teplicích pak zápas ovlivnila červená karta. Jak uhlídá Karviná Tomáše Chorého? To je otázka na kterou se dozvíme odpověď v sobotu 14. února.

Sparta - Hradec: zkrotí hosté Haraslína a domácí Daridu?

Brian Priske získal se svým týmem na jaře plný počet bodů. Hlavně Lukáš Haraslín je v roce 2026 k nezastavení. Dal už 3 branky a obránci si s ním neví rady. V dobrém světle se ukazuje také Andrew Irving. Votroci minule smázli Duklu a zuby si brousí na druhý sparťanský skalp v sezoně. Na podzim Spartu přehráli 2:1. Vladimír Darida nabírá repre formu. Uvidíme ho v baráži o MS?

Hráč, na kterého se zaměřit: Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň)

V Karviné se rozjížděl a proti Liberci ve středu pole dominoval. Pokaždé se mu dalo nahrát a vždy volil správné řešení. Plzeň našla svého dispečera. Vedle Hrošovského navíc vyroste každý hráč na vyšší level. Na druhé straně budou soupeři Baráth s Beranem, ale slovenský reprezentant je přehraje.

2 tipy na co si vsadit:

Dukla - Zlín, menší počet branek: Domácí odvolali v úterý trenéra Holoubka a na jaře stále čekají na první branku. Ševci jsou na tom stejně. Opatrný a důležitý zápas moc gólové radosti nenabídne.

Karviná - Slavia, Tomáš Chorý dá gól: Pokud se slávistický útočník uzdravil, bude znovu těžit z centrů a přihrávek od Davidů Douděry a Juráska. Gól dá i proti propustné karvinské defenzivě.

22. kolo se blíží a proto je tu Footcast Preview. Premiéra začíná na Oneplay Sport dnes ve čtvrtek v 22.45, další dny jsou na programu reprízy.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů