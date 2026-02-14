Footcast: Zůstane Sparta na jaře stoprocentní? Vašulín vs. Sigma a góly v Karviné
Po krátké pauze pokračuje česká nejvyšší fotbalová soutěž a s ní další porce napínavých duelů – 22. kolo Chance Ligy je tu! To minulé nabídlo zajímavé výsledky, vyrovnané duely a karty v tabulce se znovu zamíchaly. Novou epizodu Footcast Preview vedli tradiční moderátoři David Sobišek & Jakub Podaný, kteří si přizvali svého parťaka z Oneplay Sport Michala Hrdličku.
Karviná - Slavia: góly, góly a zase góly
23 branek v posledních 5 vzájemných zápasech. Souboj Karviné se Slavií by mohl nabídnout gólové hody, ofenzivní akce, spoustu centrů a zajímavé minisouboje. Domácí na jaře ještě nebodovali a neskórovali, ale s Plzní hráli velmi dobře a v Teplicích pak zápas ovlivnila červená karta. Jak uhlídá Karviná Tomáše Chorého? To je otázka na kterou se dozvíme odpověď v sobotu 14. února.
Sparta - Hradec: zkrotí hosté Haraslína a domácí Daridu?
Brian Priske získal se svým týmem na jaře plný počet bodů. Hlavně Lukáš Haraslín je v roce 2026 k nezastavení. Dal už 3 branky a obránci si s ním neví rady. V dobrém světle se ukazuje také Andrew Irving. Votroci minule smázli Duklu a zuby si brousí na druhý sparťanský skalp v sezoně. Na podzim Spartu přehráli 2:1. Vladimír Darida nabírá repre formu. Uvidíme ho v baráži o MS?
Hráč, na kterého se zaměřit: Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň)
V Karviné se rozjížděl a proti Liberci ve středu pole dominoval. Pokaždé se mu dalo nahrát a vždy volil správné řešení. Plzeň našla svého dispečera. Vedle Hrošovského navíc vyroste každý hráč na vyšší level. Na druhé straně budou soupeři Baráth s Beranem, ale slovenský reprezentant je přehraje.
2 tipy na co si vsadit:
Dukla - Zlín, menší počet branek: Domácí odvolali v úterý trenéra Holoubka a na jaře stále čekají na první branku. Ševci jsou na tom stejně. Opatrný a důležitý zápas moc gólové radosti nenabídne.
Karviná - Slavia, Tomáš Chorý dá gól: Pokud se slávistický útočník uzdravil, bude znovu těžit z centrů a přihrávek od Davidů Douděry a Juráska. Gól dá i proti propustné karvinské defenzivě.
22. kolo se blíží a proto je tu Footcast Preview. Premiéra začíná na Oneplay Sport dnes ve čtvrtek v 22.45, další dny jsou na programu reprízy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu