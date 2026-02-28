Předplatné

ONLINE: Liberec - Hradec 0:1. Teplice remizují v Pardubicích, Boleslav hostí Jablonec

Václav Pilař slaví gól do sítě Liberce
Václav Pilař slaví gól do sítě LiberceZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Denis Halinský a Ladislav Krobot v souboji o míč
Aziz Kayondo, stíhá Adama Vlkanovu
Lukáš Mašek brání Jakuba Uhrinčaťa
Václav Pilař v dresu Hradce Králové
Gólová radost fotbalistů Teplic
Michal Bílek proti Pardubicím otevřel skóre z pokutového kopu
Ange N’Guessan se snaží připravit o míč Adama Vlkanovu
16
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Program 24. kola fotbalové Chance Ligy pokračuje sobotními zápasy. Od 15.00 Liberec hostí Hradec Králové a Jablonec hraje v Mladé Boleslavi. O důležité body se porvou tabulkoví sousedé Pardubice a Teplice. Kolo netradičně otevřela páteční předehrávka s malým pražským derby. Slavia si v něm došla pro pohodlné vítězství 2:0 a nadále vede ligu s náskokem před Spartou. Ta na Letné změří v sobotu síly s Baníkem Ostrava a Plzeň v neděli zavítá do Zlína. Všechna utkání nejvyšší tuzemské ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Malé derby pro „sešívané“

Slavia v předehrávce zavítala v pozici lídra na hřiště poslední Dukly a podle očekávání si se svým městským rivalem poradila bez větších obtíží. Pod výhru 2:0 se podepsali Vasil Kušej a z penalty Tomáš Chorý. Druhý jménovaný vstřelil už 14. branku v ligové sezoně.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Slavia 0:2. Podle očekávaní kralovali sešívaní, Chorý připsal 14. trefu v sezoně • iSport.tv

Základní část - 2025/2026

LIVE
02Detail
LIVE Přestávka
11Detail
LIVE 2. poločas
01Detail
LIVE Přestávka
00Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů