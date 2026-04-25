Trpišovský: Chaloupek je mimo do konce sezony, Sigma bude v nejužší špičce ligy. Co Cham?
V prvním poločase měl Jindřich Trpišovský před očima hrůzné domácí vzpomínky na Olomouc – prohru 0:1, která stála Slavii semifinále MOL Cupu, či remízu 2:2, která ji připravila o titul. Slávisté ale nakonec tentokrát těžkou situaci otočili do výhry a opět navýšili bodový náskok na čele. „Když ztratí rival, je to příjemná zpráva, ale nijak to naše nastavení nemění,“ podotkl kouč k zápasu Bohemians-Sparta (2:0). Pak promluvil o zraněních i negativních emocích z Hradce. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Zaskočila vás Sigma v první půli?
„Na začátku nám zafungovala taková ta spirála z posledních zápasů, byl to těžký úvod. Pak nám pomohli fanoušci, Sever nás tam tlačil. Olomouc se dobře prezentovala v Evropě, řadím ji do špičky ligy a myslím, že příští sezonu bude patřit mezi tu nejužší špičku. Mají jádro hráčů a udělali výborné hráče na přestupovém poli. Vidíte, co mají v základní sestavě i na lavičce.“
Sparta prohrála na Bohemce, jak vás to potěšilo? Náskok je zase osm bodů...
(usmívá se) „Vy mi to nikdy nevěříte, ale až po zápase v Hradci jsem se v kabině pořádně dozvěděl, o kolik je to bodů. Fakt na to nekoukám, jen vím, že jsme první. Je těžké tomu věřit, ale musíte se uzavřít v bublině a nějaké propočty neřešit. Když se mě na to někdo ptá, vůbec mě to nezajímá. Zápasy musíme zvládat už jen kvůli lidem, ať je náskok takový nebo makový. 99 % radosti je z toho, že jsme tento zápas zvládli. Když ztratí rival, je to příjemná zpráva, ale nijak to naše nastavení nemění.“
Když to porovnáme se Hradcem, zdálo se, že jste omezili negativní emoce. Měl jste ohledně toho k týmu proslov?
„Bylo to téma. Po věcech, co se staly, celkem logicky. Ono je hezké, že jsme první, ale musíme se i nějak prezentovat a projevovat v lepším světle. Emoce samozřejmě chceme, ale nesmí se překračovat hranice. Hodně jsme si to vyříkali. I třeba situaci z Hradce ve zdi, kdy tam máme díru a někomu to trefí ruku. A další témata. Apeloval jsem, ať se soustředíme na hru, máme dost hráčů se žlutými kartami. Tým je zkušený, hráči jsou chytří.“
V základu opět nastupuje David Douděra, jak ho vnímáte v konkurenci Samuela Isifeho?
„V Hradci nepodal Doudis dobrý výkon a naopak Isife skvělý. Ale někdy rozhodují zkušenosti a typologie. Isife je silnější v driblinku, ale my viděli, že budeme potřebovat hodně „chopovaných“ balonů do vápna, což má lepší David. Navíc tam hrál Šturm, který je běžecky ustřelený a Doudis musel hrát ve velké intenzitě, aby dostal soupeře do nekomfortu.“
O pauze přišel pomoct s obratem i Muhammed Cham. Jak to vypadá s jeho budoucností?
„U Chama jsem rád, že nám pomohl. Dlouho měl zápasy, kdy jsme s ním na hřišti spíše prohrávali, nebo alespoň nevedli. Prolomili jsme to. Hrál na jiné pozici, než normálně hrává, šel do středu pole, věřili jsme v zakončení z dálky. Šanci dostal, to že umí udělat rozdíl na míči, jsme viděli i v Hradci. Posunul se i v práci pro tým. Momentálně má nejlepší nastavení a energii, co tu je. A jeho budoucnost? Hodně se teď soustředíme na to, co je. Nebo na hráče, které skautujeme. Uvidí se, co se bude dít v létě, ale určitě o tom budou rozhodovat ekonomické faktory.“
Vrátí se ještě v nadstavbě Štěpán Chaloupek a Jindřich Staněk?
„Štěpán je upřímně asi mimo do konce sezony. Vzhledem k tomu, co ho čeká v létě, jsme mu dali i osobní volno. Staněk trénuje individuálně a v jednom či dvou týdnech by se měl připojit k týmu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu