Trpišovský: Chaloupek je mimo do konce sezony, Sigma bude v nejužší špičce ligy. Co Cham?

SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:1. Slavia otočila vývoj zápasu a zvýšila náskok na Spartu • Zdroj: iSport.cz
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se raduje z výhry nad Olomoucí
Fanoušci Slavie se radují z výhry nad Olomoucí
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu
David Moses se raduje z trefy proti Olomouci
V prvním poločase měl Jindřich Trpišovský před očima hrůzné domácí vzpomínky na Olomouc – prohru 0:1, která stála Slavii semifinále MOL Cupu, či remízu 2:2, která ji připravila o titul. Slávisté ale nakonec tentokrát těžkou situaci otočili do výhry a opět navýšili bodový náskok na čele. „Když ztratí rival, je to příjemná zpráva, ale nijak to naše nastavení nemění,“ podotkl kouč k zápasu Bohemians-Sparta (2:0). Pak promluvil o zraněních i negativních emocích z Hradce. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Zaskočila vás Sigma v první půli?
„Na začátku nám zafungovala taková ta spirála z posledních zápasů, byl to těžký úvod. Pak nám pomohli fanoušci, Sever nás tam tlačil. Olomouc se dobře prezentovala v Evropě, řadím ji do špičky ligy a myslím, že příští sezonu bude patřit mezi tu nejužší špičku. Mají jádro hráčů a udělali výborné hráče na přestupovém poli. Vidíte, co mají v základní sestavě i na lavičce.“

Sparta prohrála na Bohemce, jak vás to potěšilo? Náskok je zase osm bodů...
(usmívá se) „Vy mi to nikdy nevěříte, ale až po zápase v Hradci jsem se v kabině pořádně dozvěděl, o kolik je to bodů. Fakt na to nekoukám, jen vím, že jsme první. Je těžké tomu věřit, ale musíte se uzavřít v bublině a nějaké propočty neřešit. Když se mě na to někdo ptá, vůbec mě to nezajímá. Zápasy musíme zvládat už jen kvůli lidem, ať je náskok takový nebo makový. 99 % radosti je z toho, že jsme tento zápas zvládli. Když ztratí rival, je to příjemná zpráva, ale nijak to naše nastavení nemění.“

Když to porovnáme se Hradcem, zdálo se, že jste omezili negativní emoce. Měl jste ohledně toho k týmu proslov?
„Bylo to téma. Po věcech, co se staly, celkem logicky. Ono je hezké, že jsme první, ale musíme se i nějak prezentovat a projevovat v lepším světle. Emoce samozřejmě chceme, ale nesmí se překračovat hranice. Hodně jsme si to vyříkali. I třeba situaci z Hradce ve zdi, kdy tam máme díru a někomu to trefí ruku. A další témata. Apeloval jsem, ať se soustředíme na hru, máme dost hráčů se žlutými kartami. Tým je zkušený, hráči jsou chytří.“

Slavia si dala pozor na disciplínu a je opět na koni. Kováč si oddechl, Liberec jde po pětce • iSport.cz

V základu opět nastupuje David Douděra, jak ho vnímáte v konkurenci Samuela Isifeho?
„V Hradci nepodal Doudis dobrý výkon a naopak Isife skvělý. Ale někdy rozhodují zkušenosti a typologie. Isife je silnější v driblinku, ale my viděli, že budeme potřebovat hodně „chopovaných“ balonů do vápna, což má lepší David. Navíc tam hrál Šturm, který je běžecky ustřelený a Doudis musel hrát ve velké intenzitě, aby dostal soupeře do nekomfortu.“

O pauze přišel pomoct s obratem i Muhammed Cham. Jak to vypadá s jeho budoucností?
„U Chama jsem rád, že nám pomohl. Dlouho měl zápasy, kdy jsme s ním na hřišti spíše prohrávali, nebo alespoň nevedli. Prolomili jsme to. Hrál na jiné pozici, než normálně hrává, šel do středu pole, věřili jsme v zakončení z dálky. Šanci dostal, to že umí udělat rozdíl na míči, jsme viděli i v Hradci. Posunul se i v práci pro tým. Momentálně má nejlepší nastavení a energii, co tu je. A jeho budoucnost? Hodně se teď soustředíme na to, co je. Nebo na hráče, které skautujeme. Uvidí se, co se bude dít v létě, ale určitě o tom budou rozhodovat ekonomické faktory.“

Vrátí se ještě v nadstavbě Štěpán Chaloupek a Jindřich Staněk?
„Štěpán je upřímně asi mimo do konce sezony. Vzhledem k tomu, co ho čeká v létě, jsme mu dali i osobní volno. Staněk trénuje individuálně a v jednom či dvou týdnech by se měl připojit k týmu.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů