Slavia vs. Sparta v TV: Kde sledovat 317. derby živě?

Lukáš Haraslín brání Davida MoseseZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Už 9. května vypukne v Edenu v pořadí 317. derby, které může definitivně rozhodnout o titulu v Chance Lize. Slavia má jedinečnou šanci vychutnat si mistrovské oslavy přímo před zraky svého odvěkého rivala z Letné. Sparta chce naopak triumf sešívaných oddálit a udržet si alespoň teoretickou naději na prvenství. Bitva Slavia vs. Sparta začíná v sobotu 9. května v 19:00 ve Fortuna Aréně. Kde sledovat souboj pražských „S“ živě? Program nadstavby naleznete ZDE>>>

Datum: sobota 9. května 2026 od 19:00

Dějiště: Fortuna Aréna, Praha

Rozhodčí: Karel Rouček

TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay Sport, ONLINE na webu iSport

Přímý přenos 317. derby pražských „S“ vysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 koupit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Slavia vs. Sparta začíná v sobotu 9. května od 19:00. Předzápasové studio startuje již v 18:15.

Stream z 317. derby bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání zápasů Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na účtu.

Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň31168753:3556
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec311210944:3246

    Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Sparty

    DatumUtkání
    8. 3. 2026Slavia - Sparta 3:1
    5. 10. 2025Sparta - Slavia 1:1
    10. 5. 2025Slavia - Sparta 2:1
    8. 3. 2025Sparta - Slavia 2:0
    6. 10. 2024Slavia - Sparta 2:1
    11. 5. 2024Sparta - Slavia - 0:0
    3. 3. 2024Sparta - Slavia 0:0
    28. 2. 2024Slavia - Sparta 2:3 po prodloužení
    24. 9. 2023Slavia - Sparta 1:1
    13. 5. 2023Sparta - Slavia 3:2
    3. 5. 2023Sparta - Slavia 0:2
    15. 4. 2023Sparta - Slavia 3:3
    23. 10. 2022Slavia - Sparta 4:0
    15. 5. 2022Slavia - Sparta 1:2
    6. 3. 2022Slavia - Sparta 2:0
    9. 2. 2022Slavia - Sparta 0:2
    3. 10. 2021Sparta - Slavia 1:0
    5. 5. 2021Sparta - Slavia 0:3
    11. 4. 2021Slavia - Sparta 2:0
    6. 12. 2020Sparta - Slavia 0:3

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

