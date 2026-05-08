Slavia vs. Sparta v TV: Kde sledovat 317. derby živě?
Už 9. května vypukne v Edenu v pořadí 317. derby, které může definitivně rozhodnout o titulu v Chance Lize. Slavia má jedinečnou šanci vychutnat si mistrovské oslavy přímo před zraky svého odvěkého rivala z Letné. Sparta chce naopak triumf sešívaných oddálit a udržet si alespoň teoretickou naději na prvenství. Bitva Slavia vs. Sparta začíná v sobotu 9. května v 19:00 ve Fortuna Aréně. Kde sledovat souboj pražských „S“ živě? Program nadstavby naleznete ZDE>>>
Vše o 317. derby pražských „S“
Datum: sobota 9. května 2026 od 19:00
Dějiště: Fortuna Aréna, Praha
Rozhodčí: Karel Rouček
TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay Sport, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat derby Slavia – Sparta v TV?
Přímý přenos 317. derby pražských „S“ vysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 koupit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Slavia vs. Sparta začíná v sobotu 9. května od 19:00. Předzápasové studio startuje již v 18:15.
Kde sledovat livestream derby Slavia – Sparta?
Stream z 317. derby bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání zápasů Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na účtu.
Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46
Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Sparty
|Datum
|Utkání
|8. 3. 2026
|Slavia - Sparta 3:1
|5. 10. 2025
|Sparta - Slavia 1:1
|10. 5. 2025
|Slavia - Sparta 2:1
|8. 3. 2025
|Sparta - Slavia 2:0
|6. 10. 2024
|Slavia - Sparta 2:1
|11. 5. 2024
|Sparta - Slavia - 0:0
|3. 3. 2024
|Sparta - Slavia 0:0
|28. 2. 2024
|Slavia - Sparta 2:3 po prodloužení
|24. 9. 2023
|Slavia - Sparta 1:1
|13. 5. 2023
|Sparta - Slavia 3:2
|3. 5. 2023
|Sparta - Slavia 0:2
|15. 4. 2023
|Sparta - Slavia 3:3
|23. 10. 2022
|Slavia - Sparta 4:0
|15. 5. 2022
|Slavia - Sparta 1:2
|6. 3. 2022
|Slavia - Sparta 2:0
|9. 2. 2022
|Slavia - Sparta 0:2
|3. 10. 2021
|Sparta - Slavia 1:0
|5. 5. 2021
|Sparta - Slavia 0:3
|11. 4. 2021
|Slavia - Sparta 2:0
|6. 12. 2020
|Sparta - Slavia 0:3