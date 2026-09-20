Rozbitá Plzeň ztratila i evropské ostří: rébus pro Kováče, koho postaví na Slavii?
Ve čtvrtek zažila Plzeň jeden z nejhorších pohárových večerů moderní éry. Belgické St. Gilloise v úvodním duelu hlavní fáze Evropské ligy naprosto dominovalo a odvezlo si pohodlnou výhru 3:0. Viktoria proti silnému soupeři neměla nárok, několik gólovek ještě zlikvidoval brankář Florian Wiegele. Už dnes večer musí aktuálně rozebraný tým ukázat svaly na Slavii. Jenže jak? Sám trenér Radoslav Kováč po posledním výplachu přiznal, že zatím netuší, koho na horkou půdu do Edenu vyšle.
Časy, kdy Viktoria děsila soupeře v Evropě, hrála čtvrtfinále Konferenční nebo osmifinále Evropské ligy, velmi rychle mizí. Plzeňské mužstvo končilo čtvrteční zápas se St. Gilloise zdecimované, poražené 0:3 bez jakékoliv šance na odpor.
„Byli jsme všude druzí. Oni dobře kombinovali, získávali druhé balony. Procházíme těžkými chvílemi. Musíme pracovat, být lepší do defenzivy i ofenzivy. Dostáváme moc gólů, pak se zápasy těžko vyhrávají,“ přiznal jeden z odchovanců Alexandr Sojka. „Udělali jsme naivní chyby. Třeba při situacích dva na jednoho v naší obraně jsme dostali zbytečný gól. Na téhle úrovni se takové věci nesmí stávat,“ zlobil se záložník Stefan Pirgič.
Prakticky nikdo z plzeňského týmu nemá formu, standard si drží maximálně kapitán Patrik Hrošovský nebo Amar Memič. Ostatní hrají hluboko pod své možnosti. Chybující Karel Spáčil střídal už o poločase. Denis Vavro nestíhal pohybově, Cheick Souaré vybouchl na pozici levého obránce. Prince Adu neudržel vepředu potřebné balony, Denis Višinský prakticky nebyl vidět.
„Musíme v první řadě vybrat hráče na neděli, kteří jsou k použití do intenzivního zápasu. Čeká nás na Slavii něco podobného, jako dnes. Tým je teď v takovém stavu, že budeme rádi, když to nějak složíme,“ připustil po vysoké prohře trenér Radoslav Kováč.
Po rychlém začátku v Plzni řeší mnohem víc problémů, než sám očekával. Mužstvo je po veletočích z posledního roku rozložené, hlavně nefunguje defenziva. Po odchodech Miroslava Koubka, Martina Hyského a nástupu třetího trenéra se v Plzni marně hledá, čeho se chytit. Celý soubor hraje hluboko pod potenciálem, přitom se před sezonou otevřeně hlásil k boji o titul.
Všichni musí okamžitě přepnout na těžkou bitvu v Edenu, kde Plzeň vyhrává jen výjimečně. Tři body si ze Slavie odvezla naposledy před třemi lety, na jaře v posledním kole nadstavby, kdy už bylo rozhodnuto o domácím titulu, padla jasně 0:3.
Kováč po čtvrtečním duelu narážel na zdravotní stav týmu, mužstvu bolestivě schází zkušená dvojice Matěj Vydra, Václav Jemelka. Noví hráči v kádru (Pališčák, Vavro, Gabriel) nejsou stoprocentně dotrénovaní, až do druhého poločasu šel Sampson Dweh. Střídal i Lukáš Červ, vůbec do hry nezasáhl Merchas Doski či Tomáš Ladra. Což jsou hráči, kteří by se do zápasu na Slavii naopak dostat mohli.
Adu na hrot i posílení středu pole
„Na Slavii musíme hlavně se zdravými hráči, potřebujeme běžeckou kvalitu. Bude nás nutit do intenzity a vysokých sprintů. Zdravotní stav u některých hráčů není na úrovni, aby zvládli tři zápasy za osm dní,“ připustil Kováč.
V bráně se pravděpodobně znovu opře o Floriana Wiegeleho, který ve čtvrtek svými „pavoučími“ zákroky uchránil Plzeň ještě od vyššího debaklu. Do základu se pravděpodobně vrátí hráči se zkušenostmi z těžkých zápasů.
Nabízí se i zesílit střed pole a postavit trojku Pirgič, Červ, Hrošovský, na pravé straně využít energii a dynamiku Memiče s Gabrielem. Na Slavii se vždy dokázal vyhecovat Adu, který by mohl znovu začít na hrotové pozici.
Plzeň se potřebuje sebrat a na Slavii ideálně bodovat, což bude nesmírně složité. Tým si po nezdaru s belgickým soupeřem vyslechl pískot a nevoli fanoušků, chodit na zápasy do Doosan Areny je v aktuální situaci náročné. Plzeň doma v sezoně porazila v lize pouze Zlín a skvěle zvládla odvetu s CZ Bělehrad, v ostatních zápasech ale počítala nepříjemné ztráty.
To se odráží i na návštěvnosti - ve čtvrtek večer na evropský zápas nedorazilo ani devět tisíc diváků, v Plzni jsou v jedenáctitisícovém stánku zvyklí na početnější kulisu. Ve všední den nenahrálo většímu počtu diváků ani fakt, že zápas začínal pozdě od devíti.
„Zažil jsem tady jako fanoušek předchozí úspěšné éry. Není to nic hezkého, lidi chápeme. Ale není to tak, že bychom se na to vy..ali. Kluci bojovali, jen to teď nejde,“ mrzelo odchovance Sojku.
Možná sestava na Slavii: Wiegele - Dweh, Vavro, Pališčák - Gabriel, Pirgič, Červ, Doski - Hrošovský - Memič, Adu.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|91%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
88%
11%
Slovan Liberec
|2%
|0%
85%
14%
Viktoria Plzeň
|2%
|0%
68%
27%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
54%
37%
10%
Jablonec
|0%
|0%
49%
39%
12%
Hradec Králové
|0%
|0%
49%
39%
12%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
36%
44%
19%
Teplice
|0%
|0%
32%
44%
24%
Baník Ostrava
|0%
|1%
12%
39%
49%
Bohemians 1905
|0%
|2%
13%
38%
49%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
11%
39%
50%
Pardubice
|0%
|8%
17%
81%
Slovácko
|0%
|23%
94%
Artis Brno
|0%
|25%
95%
Zlín
|0%
|39%
97%