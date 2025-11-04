Nováček překvapivě skolil mistra. Dodalo nám to chuť, těší kapitána Liberce
Jednou to přijít muselo, ale že obhájce titulu zapíše první prohru v sezoně zrovna proti nováčkovi, to se úplně nečekalo. Přesto se tak stalo. V pátém kole Superligy malého fotbalu LSMF Liberec zdolal úřadující šampiony z Partyzanu Příbram. V normální hrací době skončil duel 2:2, pokutové kopy pak zvládl lépe Liberec poměrem 3:2.
Pro nováčka soutěže jde o velmi cenný skalp. „Udělalo nám to radost a hodně jsme si zvedli sebevědomí do dalších zápasů. Dodalo nám to chuť a důvěru, že to půjde, když chceme a dodržíme, co si řekneme,“ radoval se liberecký kapitán Petr Patrman.
Výběr LSMF se soustředí především na pevnou obranu, ale proti Příbrami se už po osmi minutách dostal do dvougólového vedení. Partyzan ještě do přestávky srovnal a další branky viděli diváci až v penaltovém rozstřelu. „Přehráli jsme Příbram hlavně pevnou defenzivou, ale zase nás dohnalo, že nejsme schopní přidat góly navíc z brejků, což jsme předvedli už s Mostem. Nemáme takovou kvalitu dopředu, abychom soupeře přehrávali,“ uznal Patrman.
Právě poctivá defenziva je však něco, o co se nováček může opřít. „Máme v týmu kluky, kteří hrají poprvé malý fotbal, potřebujeme je zabudovat, takže nás pevná defenziva musí zdobit. To jsme předvedli dvakrát doma s dobrým výsledkem,“ poznamenal obránce Patrman, který se vzhledem ke svým zkušenostem z první i druhé futsalové ligy snaží spoluhráčům pomáhat po taktické stránce.
Vzhledem k tomu, že Liberec začal první ročník v celostátní soutěži, vnímá jeho kapitán nedostatky, které se na superligové úrovni obnažují. „Složité je to především takticky, když jde o Superligu, chce to zvládat i takové věci. Jsem rád, jaký jsme složili kádr, hledáme ještě jeden, dva kousky, co nám sednou do mužstva. Doplnili jsme tým novým gólmanem, pomohl nám i Filip Zounek, který byl dlouho zraněný,“ zmínil střelce jedné branky a rozhodující penalty do příbramské sítě. „Rád bych připojil ještě dva hráče, ať máme třináct, čtrnáct kluků a to bude stačit, nechceme mužstvo otevírat všem,“ upozornil.
Ze čtyř zápasů má Liberec dvě vítězství 3:2 po penaltovém rozstřelu nad Mostem a Příbramí, které vybojoval na domácím trávníku v Českém Dubu. V Praze podlehl Hanspaulce 1:6 a v Plzni dokonce 1:7. „Zatím jsme docela spokojení. Mrzí nás, že jsme dvakrát vedli doma 2:0 a nedokázali jsme urvat tři body. Ty potřebujeme, protože se snažíme bojovat o play-off. Liberecký tým hraje soutěž poprvé a chceme ukázat, že to jde poměřit se s velkými hráči a reprezentanty, jaké mají Příbram nebo Hanspaulka. Dá se jim vyrovnat, což potvrdila Plzeň s Hanspaulkou, taky ji zaskočila,“ připomněl Patrman výhru Pražanů nad Rytíři.
Nyní nováček vyhlíží druhou polovinu základní části Superligy malého fotbalu, kterou zahájí v neděli od osmi hodin večer domácím soubojem s Hanspaulkou Praha. „Už víme, co čekat. A vlastně nás trochu mrzí, že taky vědí, co budeme hrát. Nechceme doma prohrávat, takže se opět zaměříme na pevnou defenzivu a budeme vyrážet na brejky. Můžeme Prahu zaskočit, má silné individuality dopředu, ale dozadu se jim tolik nechce, to může být naše šance,“ podotkl liberecký kapitán.
Dvě kola před koncem podzimní části se sice výběr LSMF nachází na poslední páté příčce západní skupiny, má však stejně bodů jako čtvrtá Plzeň i třetí Most a dva ztrácí na druhou Hanspaulku. „Cíl je určitě play-off. Moc nám nepomáhají výsledky okolo, ale myslím, že nejdůležitější bude poslední utkání s Plzní, se kterou si to rozdáme o postup,“ doplnil Patrman.