Uchenna už má DEVĚT žlutých karet: Velké riziko pro tým, nemá záklopku
Dokonce vlastní gólman Peter Vindahl na něj pořádně vystartoval. V neděli proti Karviné (1:2) křičel na Emmanuela Uchennu, později za ním došel na vzdálenost pár metrů a gestem mu jasně naznačil: „Brzdi, nebo jdeš ven!“ Sparťanský stoper obdržel už devátou žlutou kartu v této sezoně. A mohlo být hůř. „Jde do každého souboje s velkou mírou agresivity,“ zamyslel se bývalý ligový hráč a v současnosti expert Jakub Podaný.
Muselo mu pořádně zatrnout. Emmanuel Uchenna fauloval na vlastní polovině Emmanuela Ayaosiho z Karviné. Ten zůstal dlouhou dobu ležet na trávníku, svíjel se v bolestech. „Měl jít ven,“ komentoval situaci Petr Mikolanda v televizním studiu Oneplay Sport. „Situaci nedokážu posoudit,“ reagoval neurčitě na tiskové konferenci Brian Priske, trenér Sparty.
Přesto moc dobře věděl, že Uchennovi reálně hrozilo druhé vyloučení od doby, co přišel loni v zimě do letenského týmu. Raději ho už o poločase stáhl ze hry, když poslal na hřiště levonohého stopera Jaroslava Zeleného. „Bylo to logické střídání, protože Uchenna už měl žlutou kartu. A poté se dostal do dalších situací. Potřeboval jsem ochránit tým i hráče,“ poznamenal dánský kouč.
Uchenna viděl v nedělním utkání v Karviné první karetní napomenutí už v páté minutě po důrazném zákroku na Ayaosiho. Stejného hráče později nakopl do zad, když se nechal v souboji po vypadnutém balonu předskočit.
Proti Karviné celkově nepodal dobrý výkon (podobně jako další sparťané). V základní sestavě nastoupil poprvé od bezbrankové remízy na hřišti Slovácka. A kvůli absenci Asgera Sörensena se přesunul na levou stranu hřiště.
„Není to velký problém, ale pravá strana mu určitě vyhovuje víc. Je to pro něj jiné i ve chvíli, kdy přebírá balon,“ nastínil Jakub Podaný Podaný, bývalý hráč sparťanského celku. Tím utrpěla jeho rozehrávka. Možná i jistota.
S Ayaosim na lajně složitě soupeřil a dvakrát ho fauloval. „Herně se mi hodně líbí. V soubojích je velmi silný a kvalitní, dokáže získat spoustu balonů,“ začal vyprávět Podaný. „Jde do všeho ostře a zarputile, ale někdy je znát přemotivovanost. Z toho pramení fauly a žluté karty.“
Podaný: Je vidět, že nemá záklopku
Po utkání s Karvinou jich má už devět v této sezoně. V ní dosud odehrál dvacet zápasů. „To je opravdu hodně,“ podotkl expert. Pokud jde jen o ligu, jeho bilance je následující: třináct startů a sedm napomenutí. Spolu se záložníkem Nelsonem Okekem jich má nejvíc ze všech hráčů. Za Nigerijci se pak nachází s pěti kartami Petr Hodouš z Liberce.
Jednadvacetiletý sparťanský stoper hraje důrazně. A přístup nezmění ani po prvním napomenutí od hlavního arbitra. To lze snadno dokázat na dřívějších zápasech v dresu Sparty.
Uchenna byl vyloučen letos na jaře v domácím utkání proti Českým Budějovicím (2:1), když fauloval unikajícího Martina Douděru. V minulé sezoně se řešil i jeho zákrok na Milana Havla z Plzně v pokutovém území. Ze sporného momentu vyšel bez vyloučení, což následně posvětila komise rozhodčích.
Ale riskoval víckrát. Priskemu zatrnulo také v Pardubicích, konkrétně na začátku srpna v zápase třetího kola Chance Ligy. Uchenna se za stavu 1:0 skluzem vrhnul na hraně velkého vápna u vlastní branky pod nohy Samuela Šimka. „Šel tam jako hlupák,“ zmínil tehdy expert Zdeněk Ščasný.
„Má nastavení, že chce vyhrát každý souboj. A je vidět, že nemá záklopku, což je velké riziko pro tým. Neumí přepnout a hrát obezřetněji. Přitom někdy stačí soupeře dostoupit a vytlačit z nebezpečného prostoru,“ zamyslel se Podaný.
Při vyprávění o Uchennovi si ihned vzpomněl na Dayota Upamecana, známého stopera Bayernu Mnichov, ještě z doby, kdy hrál za Lipsko. „Hodně mi ho připomíná,“ sdělil Podaný. „Buď souboj na tuty vyhraje a stane se mužem zápasu, nebo udělá fatální chybu a klidně se nechá vyloučit. Mají velmi podobné nastavení.“
Byť Uchenna má v této sezoně slušnou úspěšnost v osobních soubojích (56 %), na sbírání žlutých karet je třeba zapracovat. Jinak bude trenérovi Priskemu v ligovém utkání velmi brzy opět chybět.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu