Uchenna už má DEVĚT žlutých karet: Velké riziko pro tým, nemá záklopku

SESTŘIH: Karviná – Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning • Zdroj: isportTV
Hráči Karviné slaví vítězství nad Spartou
Brian Priske po porážce v Karviné
Jaroslav Zelený a Lukáš Haraslín po porážce v Karviné
Zklamaný kapitán Sparty Lukáš Haraslín
Brian Priske a Lukáš Haraslín před kotlem po porážce v Karviné
Euforie na karvinské lavičce
Pavel Šťastný
Chance Liga
Dokonce vlastní gólman Peter Vindahl na něj pořádně vystartoval. V neděli proti Karviné (1:2) křičel na Emmanuela Uchennu, později za ním došel na vzdálenost pár metrů a gestem mu jasně naznačil: „Brzdi, nebo jdeš ven!“ Sparťanský stoper obdržel už devátou žlutou kartu v této sezoně. A mohlo být hůř. „Jde do každého souboje s velkou mírou agresivity,“ zamyslel se bývalý ligový hráč a v současnosti expert Jakub Podaný.

Muselo mu pořádně zatrnout. Emmanuel Uchenna fauloval na vlastní polovině Emmanuela Ayaosiho z Karviné. Ten zůstal dlouhou dobu ležet na trávníku, svíjel se v bolestech. „Měl jít ven,“ komentoval situaci Petr Mikolanda v televizním studiu Oneplay Sport. „Situaci nedokážu posoudit,“ reagoval neurčitě na tiskové konferenci Brian Priske, trenér Sparty.

Přesto moc dobře věděl, že Uchennovi reálně hrozilo druhé vyloučení od doby, co přišel loni v zimě do letenského týmu. Raději ho už o poločase stáhl ze hry, když poslal na hřiště levonohého stopera Jaroslava Zeleného. „Bylo to logické střídání, protože Uchenna už měl žlutou kartu. A poté se dostal do dalších situací. Potřeboval jsem ochránit tým i hráče,“ poznamenal dánský kouč.

Uchenna viděl v nedělním utkání v Karviné první karetní napomenutí už v páté minutě po důrazném zákroku na Ayaosiho. Stejného hráče později nakopl do zad, když se nechal v souboji po vypadnutém balonu předskočit.

Proti Karviné celkově nepodal dobrý výkon (podobně jako další sparťané). V základní sestavě nastoupil poprvé od bezbrankové remízy na hřišti Slovácka. A kvůli absenci Asgera Sörensena se přesunul na levou stranu hřiště.

Video placeholder
Radost v Karviné po výhře nad Spartou

„Není to velký problém, ale pravá strana mu určitě vyhovuje víc. Je to pro něj jiné i ve chvíli, kdy přebírá balon,“ nastínil Jakub Podaný Podaný, bývalý hráč sparťanského celku. Tím utrpěla jeho rozehrávka. Možná i jistota.

S Ayaosim na lajně složitě soupeřil a dvakrát ho fauloval. „Herně se mi hodně líbí. V soubojích je velmi silný a kvalitní, dokáže získat spoustu balonů,“ začal vyprávět Podaný. „Jde do všeho ostře a zarputile, ale někdy je znát přemotivovanost. Z toho pramení fauly a žluté karty.“

Podaný: Je vidět, že nemá záklopku

Po utkání s Karvinou jich má už devět v této sezoně. V ní dosud odehrál dvacet zápasů. „To je opravdu hodně,“ podotkl expert. Pokud jde jen o ligu, jeho bilance je následující: třináct startů a sedm napomenutí. Spolu se záložníkem Nelsonem Okekem jich má nejvíc ze všech hráčů. Za Nigerijci se pak nachází s pěti kartami Petr Hodouš z Liberce.

Jednadvacetiletý sparťanský stoper hraje důrazně. A přístup nezmění ani po prvním napomenutí od hlavního arbitra. To lze snadno dokázat na dřívějších zápasech v dresu Sparty.

Uchenna byl vyloučen letos na jaře v domácím utkání proti Českým Budějovicím (2:1), když fauloval unikajícího Martina Douděru. V minulé sezoně se řešil i jeho zákrok na Milana Havla z Plzně v pokutovém území. Ze sporného momentu vyšel bez vyloučení, což následně posvětila komise rozhodčích.

Ale riskoval víckrát. Priskemu zatrnulo také v Pardubicích, konkrétně na začátku srpna v zápase třetího kola Chance Ligy. Uchenna se za stavu 1:0 skluzem vrhnul na hraně velkého vápna u vlastní branky pod nohy Samuela Šimka. „Šel tam jako hlupák,“ zmínil tehdy expert Zdeněk Ščasný.

„Má nastavení, že chce vyhrát každý souboj. A je vidět, že nemá záklopku, což je velké riziko pro tým. Neumí přepnout a hrát obezřetněji. Přitom někdy stačí soupeře dostoupit a vytlačit z nebezpečného prostoru,“ zamyslel se Podaný.

Při vyprávění o Uchennovi si ihned vzpomněl na Dayota Upamecana, známého stopera Bayernu Mnichov, ještě z doby, kdy hrál za Lipsko. „Hodně mi ho připomíná,“ sdělil Podaný. „Buď souboj na tuty vyhraje a stane se mužem zápasu, nebo udělá fatální chybu a klidně se nechá vyloučit. Mají velmi podobné nastavení.“

Byť Uchenna má v této sezoně slušnou úspěšnost v osobních soubojích (56 %), na sbírání žlutých karet je třeba zapracovat. Jinak bude trenérovi Priskemu v ligovém utkání velmi brzy opět chybět.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
