Předplatné

ONLINE: Žižkov - Artis 0:4. Hosté dál zvyšují, Zbrojovka rozdrtila Kroměříž

Hráči Artisu se radují z gólu
Hráči Artisu se radují z góluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zbrojovka v domácím souboji s Kroměříží
Rezerva Sparty v duelu na hřišti Jihlavy
Zbrojovka v domácím souboji s Kroměříží
Rezerva Sparty v duelu na hřišti Jihlavy
Zbrojovka v domácím souboji s Kroměříží
Rezerva Sparty v duelu na hřišti Jihlavy
Zbrojovka v domácím souboji s Kroměříží
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Chance Národní Liga má na programu své 15. kolo. Rezerva Sparty v pátek dostala příděl na hřišti Jihlavy 0:4, Příbram hrála od 33. minuty v oslabení a nakonec si z Prostějova odvezla bod za remízu 0:0. V sobotu Opava remizovala s Táborskem 2:2, brněnská Zbrojovka porazila Kroměříž 5:2 a zvýšila náskok v čele tabulky na pět bodů. V neděli se Artis Brno představí na trávníku Viktorie Žižkov a béčko Baníku vyzve Vlašim. I tyto duely sledujte ONLINE na iSportu.

LIVE
21Detail
LIVE
00Detail
LIVE
40Detail
LIVE
22Detail
LIVE
52Detail
LIVE 2. kolo
04Tipsport6002501,01Detail
LIVE
--Tipsport1.93.53.67Detail
LIVE
--Tipsport2.293.232.94Detail

Zbrojovka proti Kroměříži po 30 minutách hry vedla již 3:0. Třetí gól dal Velich, který je s šesti brankami nejlepším týmovým střelcem. Před koncem prvního poločasu snížil Žák. V 62. minutě upravil na 4:1 obránce Kaká. V nastavení padly ještě dva góly, na trefu střídajícího Koryčana odpověděl z poslední šance zápasu domácí Vachoušek.

Opava vedla v 37. minutě 2:0 díky brankám Zálešáka a Rezka. V závěru prvního poločasu byl vyloučen Ndiaye, kterého fauloval Havel a domácí hráč ho vleže kopl. Táborsko snížilo ještě před pauzou díky Heppnerově hlavičce. Na 2:2 vyrovnal v 84. minutě stejným způsobem Havel. V nastavení dostal druhou žlutou záložník hostů Buryán.

Opava remizovala potřetí za sebou a nevyhrála už čtyři utkání.Slezané i tak protáhli svou neporazitelnost na domácím hřišti v soutěži už na devět zápasů. Jihočeši venku ztratili venku body po sérii pěti výher na soupeřových hřištích.

Debakl pro rezervu Sparty

Nejlepší jihlavský střelec v sezoně Křehlík čekal na gól osm soutěžních zápasů, proti sparťanské rezervě ale skóroval třikrát od 28. do 44. minuty. Bilanci si vylepšil na sedm branek a lepší je v soutěži jen Lukáš Matějka z Táborska s devíti zásahy.

Konečný výsledek stanovil po přestávce Čermák. Jihlava zvítězila ve druhé lize po sedmi zápasech a posunula se na 11. příčku. Sparta na ni ztrácí jen bod, patří jí ale až 14. místo, tedy první nesestupová pozice.

Příbram na hřišti Prostějova oslabil vyloučením Antwi. Ghanský dostal v rozmezí pěti minut dvě žluté karty. Jenže Hanáci dlouhou přesilovku nezužitkovali. Nejblíže byl ve druhé půli Šindelář, jehož hlavička skončila na břevně. Prostějov nezvítězil pět kol po sobě a je dvanáctý. Středočeši bodovali počtvrté za sebou a zůstali osmí.

Už v úterní předehrávce Slavia B porazila doma Ústí nad Labem 2:1. Pražané rozhodli brankami v úvodu obou poločasů, první gól dal Daniel Toula už po 19 sekundách od výkopu. Severočeši snížili až pět minut před koncem. Červenobílí potřetí z minulých čtyř zápasů bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka15122137:1338
2Táborsko15103233:1433
3Opava1467123:1225
4Artis1373320:1424
5Slavia B1572626:1623
6Žižkov1472519:2123
7Ústí1563628:2321
8Příbram1563614:2121
9Baník B1453623:2318
10Č. Budějovice1452713:2217
11Jihlava1544717:1816
12Prostějov1543815:2115
13Chrudim1436517:2615
14Sparta B15501012:3115
15Vlašim1424815:2010
16Kroměříž15311113:3010
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (8)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů