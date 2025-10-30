Překvapivé gesto. Zastal se hráče Zbrojovky, který mu zlomil nohu: Prosím…
Tvrdý zákrok odnesl zlomeninou lýtkové kosti. Tomáš Kott, kapitán druholigového Ústí nad Labem, bude mimo nejspíš dva měsíce. Je to velká rána a navíc bolestivé zranění. Přesto se pětadvacetiletý záložník zastal hříšníka Patrika Žitného ze Zbrojovky, který minulý čtvrtek vyfasoval od disciplinární komise distanc na deset soutěžních zápasů.
„Upřímně si myslím, že takto vysoký trest není přiměřený,“ vyjádřil se Kott v oficiálním prohlášení ústeckého klubu. „Šlo o nešťastnou souhru okolností a jsem přesvědčený, že v tom z jeho strany nebyl žádný úmysl.“
Žitný, ofenzivní záložník, zajel do Kotta skluzem. „Ale pak jsme se do sebe nešťastně zaklínili, z čehož bohužel vzniklo moje zranění lýtkové kosti,“ namítl Kott, který v této sezoně dal jeden gól ve dvanácti odehraných zápasech.
Hlavní rozhodčí Pavel Orel za zákrok udělil v utkání žlutou kartu, disciplinární komise to viděla přísněji. Přitom trest se pohybuje na spodní hranici možné sazby, která podle příslušného paragrafu činí mezi dvěma a 18 měsíci.
„Vzali jsme přitom v potaz, že Patrik Žitný chtěl primárně hrát balon. Současně však považujeme za nutné znovu připomenout, že každý hráč je během utkání plně odpovědný za své jednání i případné následky. Skutečnost, že soupeře nezranil úmyslně, ho této odpovědnosti nezbavuje,“ uvedl v tiskové zprávě předseda komise Jiří Matzner. Současně zmínil, že je znepokojivé, že se disciplinárka zabývá už druhým podobným případem za posledních šest měsíců. Michal Frydrych z Baníku dostal za zranění olomouckého útočníka Jana Klimenta rovněž trest na deset utkání.
Přesto s tím Kott nesouhlasí. „Chtěl bych poprosit odvolací komisi, aby trest pro Patrika přehodnotila a snížila ho na co nejnižší možnou míru. Podobné situace ke sportu bohužel patří, ale je důležité rozlišovat mezi úmyslem a nešťastnou náhodou,“ poznamenal.
Oba aktéři nepříjemného střetu byli v kontaktu. „Patrik se mi hned po zápase ozval a omluvil se,“ zmínil Kott. Podobně se pro deník Sport a web iSport vyjádřil také trenér ústeckého celku Svatopluk Habanec. „Dodneška si s Tomášem píšou, jak je na tom a kdy se vrátí na hřiště,“ řekl a vzápětí dodal: „Žitný by si zasloužil odvolačku a možná i naše vyjádření.“
Obě věci se zřejmě naplní. Ústí promluvilo už ve středu odpoledne, Zbrojovka také podnikne oficiální kroky. „Klub využije práva na odvolání a požádá o přezkoumání výše trestu,“ uvedli Brňané už minulý týden v reakce na rozhodnutí disciplinární komise.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|14
|11
|2
|1
|32:11
|35
|2
Táborsko
|14
|10
|2
|2
|31:12
|32
|3
Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|14
|7
|2
|5
|19:21
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Příbram
|14
|6
|2
|6
|14:21
|20
|9
Baník B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10
Č. Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11
Chrudim
|14
|3
|6
|5
|17:26
|15
|12
Sparta B
|14
|5
|0
|9
|12:27
|15
|13
Prostějov
|14
|4
|2
|8
|15:21
|14
|14
Jihlava
|14
|3
|4
|7
|13:18
|13
|15
Vlašim
|14
|2
|4
|8
|15:20
|10
|16
Kroměříž
|14
|3
|1
|10
|11:25
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup