Budějovická Sparta! Kladrubský a Křížek o postupovém snu i politice

Léto ustoupilo podzimu, pod zataženou oblohou občas zafouká studený vítr. Mezi skupinkami turistů na centrálním budějovickém náměstí vyčnívají dva pánové v dresech místního Dynama: kapitán se zajímavým fotbalovým životopisem Jiří Kladrubský a gólman Zdeněk Křížek, jenž na Střeleckém ostrově chytá čtrnáctou sezonu v řadě. Umí být spolehlivou jedničkou i trpělivým náhradníkem.

Když si mají při focení stoupnout na úzký ochoz Samsonovy kašny, která je po okraj naplněná vodou, nejdřív se ošívají: „Radši ne.“ Kladrubského dcerka Nela tu scénu pobaveně pozoruje a po pár minutách nakonec přece jen vidí tátu stát jen o pár centimetrů výš, než začíná hladina. Teď už je studená, ale zkraje června, kdy končí fotbalová sezona, může mít docela příjemnou teplotu. V kašně se obvykle rozjíždějí budějovické postupové oslavy, vyprávět by o tom mohli i K+K.

Pánové, láká vás další mejdan v kašně?

Kladrubský: „A jak! S Dynamem jsem zažil jen postup v roce 2006. Tenkrát jsme do kašny vlastně ani nešli, detaily už si pořádně nepamatuju.“

Křížek: „Možná se předělávala a byla vypuštěná. Vybavuju si krásnou oslavu posledního postupu před čtyřmi lety. Chtěl bych to zažít znovu.“



Jak je to daleko?

Kladrubský: „Podle počtu kol dost, ještě jich zbývá devatenáct plus případná baráž. S Křížou se o lize bavíme často, je to pro nás jedna z posledních možností si ji zahrát. Náš fotbalový konec se blíží, nedá se to zastavit. Plán je jasný: postoupit a vykoupat se v kašně.“

Křížek: „Lidi v Budějovicích by si zasloužili, aby sem zase přijela Sparta, Slavia, Plzeň… Bylo by hezké to tu znovu zažít, čekáme na ligu dlouho. Pochopitelně nejde jen o nás dva.“

Kladrubský: „I mladí to takhle cítí. Čím dřív budou hrát těžké zápasy proti nejlepším, tím líp pro ně. Ne že bych druhou ligu shazoval, ale první patro je o něčem jiném.