Šturma udělal zázraky na Slovensku, teď zkusí oživit ambiciózní Znojmo | iSport.cz

Dlouho dělal asistenta Vlastimilu Petrželovi, teď už několik sezon zkouší prorazit sám. Největší úspěchy zažil František Šturma na Slovensku. Do první ligy dovedl Michalovce poprvé v jejich historii a to ještě s kádrem, jehož věkový průměr podlézal 21 let. Pak druhý zázrak, s druholigovým Popradem došel až do semifinále slovenského poháru, kde vypadl se Skalicí.

Teď naposledy pomáhal diviznímu Kolínu se zimní přípravou, od něhož odchází vést druholigové Znojmo.

„Chtěl bych Kolínu poděkovat za tu možnost, byla to hezká spolupráce a moc rád jsem klubu pomohl. Znojmo mi dalo dobrou nabídku, věřím, že mužstvo má na to, aby se v druhé lize zachránilo a třeba jsme se pak nastartovali k něčemu většímu. Je tu dobré zázemí,“ chválí si nové angažmá Šturma.

Smlouvu má do konce sezony, po ní bude možné uplatnit opci na prodloužení.