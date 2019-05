Ledová kašna, šampaňské, holení. Budějovice slaví sladký ligový návrat | iSport.cz

Vešel do svého kamrlíku, převlékl se do suchého a pak kouč Horejš s úsměvem hlásil: „Říkal jsem klukům, ať se připoutají, protože tohle bude velká jízda. Máme co slavit.“

Hlavní postupová tajenka druhé ligy je po 27. kole rozluštěná, hrát se bude už jen o dvě barážové vstupenky. Dynamo projelo sezonou ve velkém stylu a na rozdíl od posledních dvou ročníků se mu povedlo jaro: zvítězilo v deseti z jedenácti partií, zakoplo jen minulý pátek v Hradci Králové (0:1). Kromě toho zvládalo vyrovnané zápasy, sedm z jedenácti jarních utkání vyhrálo o jeden gól.

Postupová pojistka přišla po středečním vítězství 3:1 nad Chrudimí. Na dálku pomohl Prostějov, který doma remizoval s druhou Jihlavou 1:1. Jedenáctibodovou ztrátu na Jihočechy už parta z Vysočiny nestáhne. „Někdy v 87. minutě ke mně přiběhl Petr Javorek a naznačil mi, že Jihlava prohrává. Slušně jsem ho poslal do háje, aby mi to neříkal. Zvládli jsme to a teď už je mi všechno jedno,“ líčil budějovický kapitán Jiří Kladrubský.

„Věřil jsem už od zimy, všichni makali na sto procent i na tom nejjednodušším tréninkovém cvičení. Byli jsme jako jedna rodina,“ vykládal záložník Patrik Čavoš uprostřed hřiště. Kromě hrdinů v černobílých dresech slavili i fanoušci Dynama, kteří hned po závěrečném hvizdu vtrhli na trávník (a skupinka nejodvážnějších časem i do kabiny).

Postupové odpoledne se přitom nevyvíjelo dobře: Čavoš a spol. už v páté minutě s outsiderem nečekaně prohrávali. „Říká se, že poslední krok je vždycky nejtěžší – a dneska to platilo dokonale. Obvykle to už od prvních minut valíme, ale dneska jsme začali smolným gólem. Ve druhé půli jsme ukázali velký výkon a zaslouženě to otočili,“ pravil Čavoš, jenž se po dvou trefách veterána Iva Táborského podepsal pod třetí budějovický gól.

„Jak budou vypadat oslavy? Dopředu jsme se o nich nebavili, abychom to nezakřikli, ale nejspíš bude platit: sto procent na hřišti, sto procent na oslavách,“ chechtal se Čavoš poté, co si s kumpány vychutnal chorál We Are The Champions a nechal se zlít šampaňským.

Kromě oslav čeká vítěze druhé ligy i holení zarostlých tváří. „Už v zimě jsme si řekli, že dokud nepostoupíme, nebudeme se holit. V mém případě se bouchne dveřmi a spadne mi to,“ vyprávěl Čavoš.

„Já si beru dovolenou. Máme za sebou dlouhou fotbalovou cestu a na konci května se mi má narodit syn, je toho na mě moc,“ vydechl šéf Kladrubský. „V příští sezoně přijmu jakoukoliv roli. Moc jsem chtěl výš, liga je úplně jiný level. Už teď se těším na velké zápasy.“