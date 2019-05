Průvan po sestupu na Julisce! Z Dukly odchází pět hráčů včetně kapitána | iSport.cz

Čekala se revoluce – a je to tady. Duklu po derniéře ve FORTUNA:LIZE opouští pět hráčů: obránci Ivan Ostojič s Michalem Bezpalcem, záložník Marek Hanousek, útočník Uroš Djuranovič a kapitán Branislav Miloševič. „Děkuji všem spoluhráčům, fanouškům a lidem z klubu. Všem, kteří se zasloužili o to, že jsem se v Dukle cítil celé čtyři roky jako doma. Odcházím, ale klub a Praha zůstanou navždy v mém srdci,“ vzkázal Miloševič přes klubový web.

Miloševičovi, Ostojičovi a Djuranovičovi skončila smlouva, Bezpalec s Hanouskem nepřijali nabídku na novou. Jak iSport.cz informoval už v minulém týdnu, chystají se další změny v kádru, seškrtání rozpočtu i čistky ve vedení. Trenér Roman Skuhravý minimálně prozatím zůstává.

Zároveň zbývá zodpovědět hlavní otázku letošního léta: bude pokračovat majitel Petr Paukner, nebo ne? Do někdejšího armádního klubu od roku 2013 investoval přes čtvrt miliardy korun, ale po sestupu do druhé ligy by se ho mohl chtít vzdát. Příští dny rozhodnou.

