Paukner po sestupu v Dukle zůstává. Seškrtá rozpočet, výprodej nechystá | iSport.cz

Pád mezi amatéry? I tohle Dukle hrozilo v případě odchodu majitele Petra Pauknera, jemuž klub patří od léta 2013. Obchodník s uhlím a elektřinou se ale rozhodl pokračovat i po sestupu z FORTUNA:LIGY. „Ovšem za úplně jiných ekonomických podmínek,“ zdůraznil Paukner s odkazem na stomilionový rozpočet z končící sezony. „Musí se začít hospodařit s menšími penězi. Myslím, že je to průchodné, jinak bych to nedělal.“

Jak už iSport.cz informoval, na Julisce se mění vedení. Odchází výkonný ředitel Michal Šrámek, jehož střídá Pavel Vandas, někdejší člen představenstva Dukly a hráčský agent. „Proč on? Spolupracuju s ním delší dobu. Byl mým poradcem, hodnotil mi hráče,“ vysvětlil Paukner.

Mimochodem, Vandas si střihne dvojroli výkonného a sportovního ředitele; končící sportovní ředitel Günter Bittengel se přesune k mládeži. Paukner vyvrátil spekulace o pikantním nástupu Michala Vejsady, jedné z hlavních postav dávné kauzy kolem tří Bohemians, do klubových struktur: „Vůbec nevím, kdo to je.“

Dukla dál počítá s trenérem Romanem Skuhravým, jenž na Julisku přišel loni v září po rekordní sérii sedmi porážek v úvodních sedmi ligových kolech. Do začátku přípravy klub udělá inventuru kádru: 17. června se bude vědět, kdo v Dukle zůstane a kdo odejde. „Výprodej ale dělat nebudu,“ upozornil Paukner.

Podle svých slov netlačí na okamžitý návrat do FORTUNA:LIGY. „Budu rád, když se to povede, ale nejdůležitější pro mě je, aby se změnila atmosféra v týmu. Aby hráči za každou cenu chtěli udělat co nejlepší výsledek,“ pravil Paukner. „Tohle je pro Duklu nový začátek, jinak to ani nelze brát.“

Proč chce Paukner dál financovat Duklu? Je ve hře sloučení se Žižkovem? A hrozí stěhování z Julisky? Rozhovor s Petrem Pauknerem čtěte o víkendu v sekci iSport Premium a v sobotním vydání deníku Sport!