Jihlava se odvety po kritice sudích nebojí: Nepravosti stejně neovlivníme | iSport.cz

Jihlava skončila v uplynulém ročníku FNL druhá, ale v baráži neuspěla s Karvinou po výsledcích 1:2 a 1:1. V obou zápasech se cítila poškozena výroky rozhodčích, žádala dokonce opakování baráže, ale nebylo jí vyhověno.

Obavy z toho, že by se po Jihlavě sudí "vozili" i v nové sezoně, na Vysočině nemají. "Nepřipouštíme si to. Nechceme takto přemýšlet a soustředíme se výhradně na sebe. Pokud někdo bude chtít páchat nepravosti, tak my to neovlivníme," myslí si ředitel klubu Jan Staněk.

K výrazné změně došlo v letní přestávce v akcionářské struktuře. Čtyřicetiprocentní podíl v akciové společnosti koupila od firmy PSJ, která je v insolvenci, společnost TGM Fotbal a.s. "Chceme pokračovat v nastaveném rozvoji," napsal na klubový web šéf firmy Tomáš Drastil. "Klub je nyní stabilizován, ale pokračujeme v hledání dalších partnerů," dodal Staněk.

V kádru trenéra Radima Kučery došlo k řadě změn, odešly opory z jara Klíma, Šulc, Breda či Preisler, naopak pokračují veteráni Vaculík a Zoubele. "Věřím, že zůstalo zdravé jádro, i když ze začátku může naše hra působit trochu kostrbatě. Do týmu jsme zařadili více odchovanců, ale do konce přestupního období bychom rádi ještě posílili. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace v první lize," uvažuje nahlas Radim Kučera.

Jihlava vstoupí do soutěže pondělní dohrávkou prvního kola na hřišti Ústí nad Labem.