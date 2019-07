Kouč Brna Šustr: Favorit na postup? Přijímám. Baráž jsme mohli odehrát líp | iSport.cz

Přišel o Škodu, Vraštila a Krejčího. Cizince, kteří nepřevyšují české hráče, v kabině nechce. V tom je zajedno s vedením klubu. Trenér Pavel Šustr razí tvrdohlavě svou cestu, podporu nadřízených má i po neúspěchu v baráži. Ví, jaký je jeho úkol. Jeho nesplnění by bral jako osobní selhání. Zbrojovka je hlavním adeptem na přímý postup z FNL.

Je načase, aby bylo Brno za rok zase prvoligové, že?

„Beru, že jsme považováni za favorita druhé ligy. Na základě výkonů na jaře, kvality týmu a tréninkového procesu. Přijímám tu roli. Cíl je postup a ideálně z prvního místa. Hráči už mají některé věci daleko víc zažité, jsou schopni vnímat a daleko líp reagovat.“



Konkurence není taková jako jindy, z nejvyšší soutěže sestoupila jen Dukla a hned hodně oslabila.

„My jsme asi jediní, kdo dáváme jasně najevo ambice. Jihlava, Hradec Králové, Dukla tolik ne. Ale mají je taky. Žádný ze soupeřů nám to nedá zadarmo.“



Jak dlouho jste se vyrovnával s tím, že se Zbrojovce nepovedl comeback mezi elitu?

„Konec sezony jsem vnímal jako neúspěch. V závěru jsme byli blízko tomu, abychom splnili cíl. Největší vlnu emocí jsem cítil bezprostředně po zápase v Příbrami. V podstatě už cestou nazpátek jsem přemýšlel nad tím, jak připravit tým a zvládnout další ročník.“



Cítil jste, že jste mohli hrát v baráži lépe?

„Nebyli jsme v prvním poločase druhého utkání tak odvážní. Měli jsme na to, abychom to odehráli líp. Nechyběla nám vůle, ale odvaha něco vymyslet, dostat se do zakončení.“



Co pocity křivdy kvůli tendenčnímu vedení utkání ze strany rozhodčího Ardeleana?

„Já se na to dívám z pohledu, co můžu ovlivnit a co ne. My jsme ten zápas ovlivnit mohli. Některá rozhodnutí nebyla ideální, ale to tak někdy bývá. Pořád tvrdím, že jsme nepostoupili proto, že jsme poztráceli body během sezony. A i v baráži to mohlo být lepší. Pokud vidím někde důvody, proč to nevyšlo, tak v nás. Nejsem typ, který by se babral v minulosti. V žádném případě.“



Nepřišlo vám obecně, že barážové série proběhly skandálním způsobem? Ať už vaše, nebo Jihlavy s Karvinou?

„Co si budeme nalhávat… Všichni jsme viděli, jaké rozhodčí dělali chyby. Proč, to se zeptejte jich. Chybovat je lidské, neodsuzuju je. Ale v takových utkáních a kór, když je to v televizi… Zvláštní. Jestliže měla opravdu rozhodnout sportovní výkonnost týmů, neměli bychom se nyní bavit o tom, že byly zápasy poznamenané výkony sudích.“



Řešili jste s vedením klubu, jestli u týmu zůstanete, nebo to bylo jasně dané?

„Určitě to nebylo dané předem. Cíl jsme měli nastavený jasně, i já. Potom jsme se potkali s majitelem. Řekl mi, že je s mou prací spokojen. Věří, že cesta, kterou nyní nastavujeme, je správná a že nás do té ligy nakonec přivede. Doufám, že lidé budou mít dál hlad po fotbale. Ale nejsem naivní. Fanoušci cítili zklamání, že se nám nepodařilo postoupit. Všichni jsme cítili, že jsme byli kousek od úspěchu. Radši bychom chodili na první ligu. Pokud nepřijdou hned, přeju si a doufám, že je výsledky a hra zase vrátí do hlediště.“