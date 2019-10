VIDEO: NEpenalta, která rozzuřila Jihlavu. Rogoz a Chovanec, psal šéf | iSport.cz

Co se Vysočině nelíbilo? Především druhý poločas na Strahově, kde Vyšehrad po postupu do FNL hraje domácí zápasy. Jihlavu srazil rychle inkasovaný gól z penalty, která podle televizních záběrů být neměla. Na straně hostí se pak také často žlutilo, vše vyvrcholilo závěrečnou červenou pro obránce Jana Javůrka.

„Jedete na Vyšehrad a říkáte si, že po květnové baráži nebudou mít rozhodčí odvahu vás okatě znova seknout. No, a stane,“ rozčílil se ředitel Vysočiny Jihlava Jan Staněk na Twitteru. „Po zápase odchází pan Chovanec za doprovodu pana Rogoze ze stadionu. Komise rozhodčích jsou tupé ovce,“ opřel se do šéfa sudích Jozefa Chovance.

„Je ostuda, že pan Chovanec kdy nosil dres naší reprezentace. Majitel Vyšehradu podporuje ovlivňování zápasů, pokud zaměstnává pana Rogoze," pokračoval funkcionář bezprostředně po zápase. A v neděli dopoledne pak doplnil:

„Pan Malík řekl, že jsou kluby, kde mají člověka, který se stará o rozhodčí. A je to pravda. Novináři znají jména těch lidí, ale bojí se je napsat. No tak třeba na Vyšehradě je to pan Rogoz. V Opavě takového člověka vyhodili a primátor to musel žehlit v ‚Kremlu‘.“ Připomněl tím cestu opavských zástupců za Romanem Berbrem.

Jako hlavní řídil zápas rozhodčí Petr Hocek. „Řezník známý už z ČFL,“ otituloval ho Staněk. „To, co předvedli pánové rozhodčí, připomínalo baráž Jihlavy s Karvinou. Jednoznačně tendenčně vedený zápas, vymyšlená penalta, opakovaně otočené auty, vymyšlené karty a fauly. Hnus,“ přidal se Petr Nerad, bývalý záložník Jihlavy. I ten odcházel ze stadionu znechucený.

Přítomní se shodli, že Hocek měl výrazně nejednotný metr. Vesměs se přikláněl na stranu domácích. „Řezali nás a k tomu ta arogance,“ nastínil jeden ze členů jihlavského klubu. Vysočině se primárně nelíbil pokutový kop, který rozhodčí odpískal po zákroku na Vernera hned po dvaceti vteřinách druhé půle.

„Na nařízenou penaltu ať se každý sám podívá...Co jsem ze své pozice na lavičce viděl, její odpískání bylo směšné. Červené kartě pro Javůrka předcházela první zbytečná žlutá, která vyplynula z jeho protestů poté, co asistent rozhodčího dal Vyšehradu aut, přestože domácí Šandera přiznal teč. Pravdou je, že Javůrek by si tento komentář neměl dovolit. Nechápu, proč toto rozhodčí mají zapotřebí a dělají z utkání takový tyátr,“ prohlásil trenér Radim Kučera.

Jihlava má s rozhodčími v posledních měsících své zkušenosti. V minulém ročníku se sice probojovala do baráže, ale tam nepostoupila přes Karvinou po skandálních výkonech sudích. Arbitři obou zápasů, Milan Matějček a Martin Nenadál, byli vyřazeni z listiny profesionálních sudích.

Pomezní Michal Myška, který „exceloval“ v druhé sérii mezi Brnem a Příbramí, má na celý podzim pozastavenou delegaci do FORTUNA:LIGY. A tak mává FNL. Byl to právě on, komu měl bek Jan Javůrek říct „čumíš na to“ a vyfasovat žlutou kartu.