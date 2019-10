Zástupci Opavy vyrazili za Berbrem. Nechceme zlobit, měli mu říct | iSport.cz

Tomáš Navrátil, primátor Opavy a zároveň tehdejší místopředseda představenstva klubu, spolu s menšinovým klubovým funkcionářem Miroslavem Ozaniakem navštívili kontroverzního místopředsedu Romana Berbra. „Rozhodli jsme se bavit o tom, že nechceme zlobit,“ řekl napřímo Navrátil pro týdeník Region Opavsko.

Co za tím je? Jedna z verzí, proč vznikly spory, vlastně jediná, zní takto: Petr Machovský se na valné hromadě FAČR v roce 2018 postavil proti plánu Romana Berbra na změnu stanov, které by pro volbu předsedy rušily dvoukomorovost asociace. Navrhl, byť neúspěšně, tajné hlasování, které by znesnadnilo přijetí návrhu.

Machovský tehdy ještě nepůsobil v Opavě, tam vstoupil na pozici ředitele až koncem května 2019. Začalo se proto mluvit o tom, že Slezané budou mít od nové sezony potíže se sudími. Zmíněný týdeník dokonce píše, že „začátek sezony dával těmto zprávám za pravdu.“ A také klub si to podle všeho opravdu myslel. Proto došlo k oné schůzce, kterou obě strany potvrzují.

„Bavili jsme se o fotbalovém prostředí. Protože jsme stále měli nějaké indicie, že to prostředí v rámci některých lidí, kteří tam fungují, není ideální. Tak jsme se rozhodli bavit o tom, že nechceme zlobit,“ prohlásil trochu kostrbatě pro Region Opavsko primátor Navrátil. Tehdy ještě také místopředseda představenstva klubu, což od začátku září už ovšem neplatí.

Přeloženo jeho slova mohou znamenat snad toto: Říká se, že někdo z našeho klubu (asi Petr Machovský) vám vadí. My ale nechceme, aby nám to ubližovalo.

Roman Berbr tento výklad pro Sport v podstatě potvrzuje. „Ano, byli za mnou. Měli pocit, že jim sudí ubližujou. A asi si mysleli, že s tím mám kvůli valné hromadě něco společného. Je to ale nesmysl, v žádném případě to tak není. S Opavou mám společného tolik co s Bayernem Mnichov. Formulaci, že už nebudou zlobit, si vůbec nevybavuju, podle mě nezazněla,“ říká.

Podívejte se na protest proti Berbrovi. Dva týmy začaly zápas bagem

Spory s Machovským však přiznává. „Já se s ním znám, tykáme si. Ano, na valné hromadě se postavil proti. On se staví vždy proti. Ale to je politika, s fotbalem na hřišti to nemá společného. Je pravda, že publikoval nějaké články, kde toto dával do spojitosti, a já jsem se dotazoval pánů Navrátila a Ozaniaka, co to znamená. Protože to odmítám,“ dodává Berbr. Ještě poznámka, Miroslav Ozaniak patří k Berbrovým stoupencům.

Stejně jako Navrátil, ani Machovský už v klubu není. Skončil 19. září. Region Opava k tomu dodává. „Poprvé se takzvaná rovina pískala až v zápase s Libercem po Machovského rezignaci.“

Proč skončil? „Důvodem byl nátlak jednotlivých skupin na jeho osobu,“ sdělil bez dalšího místopředseda představenstva klubu Michal Kokošek.

Pro doplnění je správné říct, že Roman Berbr z titulu své funkce místopředsedy za Čechy, odpovědného za výkonností fotbal v Čechách, nemá (mít) nic společného s žádným prvoligovým klubem, tím méně moravským, ani s rozhodčími.