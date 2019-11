Euforie v Líšni! Slavil se povedený podzim ve FNL. O opory je zájem v lize | iSport.cz

Pohádkový závěr podzimu: pohodová výhra 2:0 nad Chrudimí, dlouhý potlesk tisícovky fanoušků za útočný fotbal, poděkování bývalému trenérovi Miloslavu Machálkovi, autogramiáda a oslava zisku parádních 23 bodů za první půlsezonu v profesionální soutěži. Druholigový nováček z Líšně zažívá skvělé časy. „Je to moc hezké, kluci mají skvělou mentalitu,“ chválil svůj tým kapitán Jan Hlavica. Otázkou je, zda brněnský klub své opory udrží. O některé je zájem i mezi elitou.

„Na ně, na ně, na ně – za ty naše daně!“ Známý pokřik jednoho z líšeňských fanoušků v průběhu podzimu evidentně fungoval. Klub ze severovýchodní části Brna, který ještě na začátku léta nevěděl, zda do profesionální soutěže vůbec bude schopen postoupit, nasbíral ve Fotbalové národní lize za podzim 23 bodů!

Sobotní vítězná předehrávka a zároveň podzimní derniéra s Chrudimí (2:0) vynikající půlsezonu jen potvrdila. „S tímto jsme nepočítali,“ usmál se asistent trenéra Róbert Kafka.

V tomto případě opravdu nejde o klišé. Ani hlavní kouč Milan Valachovič, který v průběhu podzimu ve funkci nahradil Miloslava Machálka (odešel do Zbrojovky Brno), takovou pohádku nečekal. Důkaz? Valachovič v současnosti pobývá na dlouze dopředu naplánované dovolené v zahraničí, a tak jej musel zastoupit právě Kafka. „Zvládli jsme to v pohodě, ale taky bych se potřeboval vyhřát,“ znovu se rozesmál.

Někdejší ligový záložník zůstal pozitivně naladěný i ve chvíli, kdy došlo na řadu téma zimních ztrát. „S odchody počítáme. Tak to ve fotbale chodí, že si hráči udělají jméno a odejdou za lepším. Dneska je to tak, že i když někteří z nich hráli loni jen třetí ligu, stačí párkrát zahrát a sáhne po nich někdo z první ligy,“ řekl Kafka.

Podle informací webu iSport.cz je zájem o ofenzivního univerzála Jana Hladíka, jenž vstřelil pět gólů, další dva přidal v poháru do sítě Sigmy Olomouc. Vyptává se na něj například Opava, kterou čerstvě vede trenér Jiří Balcárek. Oba se znají ze společného působení ve Znojmě.

Hladík bude logicky zajímat i Zbrojovku, konkrétně kouče Machálka, jenž rychlonohého fotbalistu restartoval. „Jsem rád, že se o mně zase mluví. Uvidíme, jestli přijde nějaký posun,“ nechává přestupovým spekulacím volný průběh 26letý fotbalista.

Další horké zboží? Kapitán Jan Hlavica (25), jenž si dřív vyzkoušel fotbal i na floridské univerzitě v USA. „Něco kolem nás koluje, v kabině to řešíme a teď se to asi rozjede,“ potvrzuje konstruktivní stoper, který fotbalově vyrostl stejně jako Hladík v Sigmě Olomouc. „Můžu jim jen přát, ať jim to vyjde,“ sympaticky reagoval Kafka.

Když se k této dvojici přidá třeba gabonský křídelník Guy Reteno Elekana (23), který stylem hry připomíná Joela Kayambu, či slovenský střední záložník Adrián Čermák (26), jenž vyniká herním přehledem, dělá to z Líšně atraktivní adresu pro skauty z vyšších soutěží.

Klubové heslo „SK Líšeň – dobrý fotbal v Brně“ momentálně opravdu platí.