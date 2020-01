Vítkovice neplatí, jsou na hraně krachu. Co bude dál a pomůže Baník? | iSport.cz

Jednou už se Vítkovice z bahna vyhrabaly a vrátily se do profesionálního fotbalu, teď však reálně hrozí další průšvih. Patnáctý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přišel o většinu hráčů z podzimního kádru, protože je dva měsíce neplatil, nemá trenéra a ještě ani nezačal zimní přípravu. Vedení klubu se k tíživé situaci odmítlo vyjádřit, aby neohrozilo probíhající jednání o budoucnosti. Jaké jsou možné scénáře dalšího vývoje a jak by mohla vypadat případná pomoc od Baníku, která se také řeší?

Jedná se už přes měsíc, ale resumé je každý den jiné. A mlhavé. Nejdříve Ostravou kolovala zpráva, že do Vítkovic vstupuje majitel Baníku Václav Brabec, aby z nich udělal své druholigové béčko.

To se nestane, nepovolují to řády. Silnější klub je ochoten pomoct personálně.

Vítkovicím chybí i trenér

„Určitě bychom do klubu nevstoupili majetkově, protože Vítkovice by měly mít svou autonomii. Nicméně vzhledem ke kvalitní mládeži by byla obrovská škoda, kdyby tradiční klub s historií z mapy zmizel,“ myslí si výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.

„Na jaro umíme pomoct