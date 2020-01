Kouč Jihlavy o Tijanim: Není zatrpklý. Já o vazu nevěděl léta, on asi taky ne | iSport.cz

Životní přestup do Sparty jihlavskému stoperovi Mohamedu Tijanimu (22) nevyšel kvůli problému s chybějícím předním zkříženým vazem v koleni, což odhalila až zdravotní prohlídka v Praze. Velký zásah pro psychiku ambiciózního fotbalisty z Pobřeží slonoviny, pro kterého má být Vysočina jen přestupní zastávkou v kariéře. „Ale vzal to dobře,“ chválí ho trenér Radim Kučera. Jeho tým s Tijanim v sestavě prohrál na úvod přípravy v Olomouci 1:3. Kouč Jihlavy se pak rozpovídal i o svém problému v koleni, se kterým hrál po třicítce pět let bundesligu.

Tijani už zase dirigoval spoluhráče na hřišti, takže s ním počítáte dál?

„Počítám, vrátil se mi a je tady. Mluví nahlas, hraje, zůstává. Pro nás bude platným hráčem, na tom se nic nemění a jsem za to na jednu stranu rád. Momo to vzal dobře, jeho chování je v pořádku. Měl jsem trošku obavy, že bude třeba zatrpklý a skleslý, ale nic z toho.“

Překvapilo vás, že se vrátil kvůli chybějícímu zkříženému vazu a neprošel ve Spartě prohlídkou?

„Překvapilo, protože my jsme o tom taky nevěděli. Nějaké vstupní kontroly měl, ale dovnitř jsme úplně neviděli. Já jsem taky až po devíti letech zjistil, že mám urvaný křižák. Celý život jsem to nevěděl, on asi taky ne. Je to zklamání a rána hlavně pro něj, protože přišel k nám, aby se dál posouval. Mohl udělat další krok. Ale není to konec kariéry, dá se s tím hrát, nebo se dá jít na operaci a po půl roce se vrátit. Jsou horší věci na světě.“

Odhadnete jako bývalý výborný obránce, jestli už má Tijani výkonnost na první ligu?

„Myslím, že jo. Předváděl to hlavně v barážových zápasech, kde už o něco šlo, ale on dominoval. Wágnera pokryl. Jihlavský klub mu začíná být malý, udělal velký pokrok. Na svůj věk má výborné parametry, posun může přijít třeba v létě.“

Vy jste hrál s podobným problémem taky, pociťoval jste to?

„Ne, protože jsem to nevěděl. Přestoupil jsem do Sigmy i do Opavy a taky jsem procházel zdravotními prohlídkami. Až v pětadvaceti, když mi pan doktor Ditmar čistil koleno, zjistil, že jsem si už někdy v mládí urval křižák. Nechal mi to tak, protože to bylo pevné. Plastika nebyla třeba.“

Říkal jste to Tijanimu?

„Ne, ale ví o tom. Před třiceti lety se bral problém s křižákem pomalu jako konec kariéry, proto mi to doktor asi neřekl. (smích) Vím, že spousta hráčů s tím normálně pokračovala už tehdy. Dnes se to dá posílit nebo nahradit a už to není takový problém. Momo mi loni odehrál všechno, nebyl vůbec zraněný. Jen on ví, jestli o tom věděl.“

A když jste pak přestupoval do Bielefeldu, tak probíhala zdravotní prohlídka jak?

„Tam už jsem si naštěstí vzal všechny papíry s sebou a ukázal jim, jak na tom jsem. Věděli to, protože jsem se prokázal hned u vstupní kontroly. Plastiku jsem si udělal až v třiačtyřiceti letech, kdy jsem hrál za Vigantice.“

Takže i bundesliga se s tím pět let dala zvládnout.

„Dala! Někdy je možná lepší, když to člověk ani neví.“

Koleno musí být o to víc osvalené?

„Přesně tak. Drží to čtyřhlavý sval a postranní svaly to zpevňují. Posiloval jsem, ale takové svaly jako on jsem neměl. Když se podíváte na jeho postavu, je to extrém. On je doopravdy osvalený. Ale já jsem zase z Valašska, tak mám třeba jiné kořeny a taky to šlo.“

V kurzu u ligových týmů je prý i produktivní záložník Tomáš Smejkal, mluvilo se o zájmu Boleslavi...

„Zájem je. Během podzimu ukázal parametry, ale není jednoduché to potvrzovat. Vystřelil, vyletěl nahoru, takže soupeř už si ho bude víc všímat. Bude to mít těžší a těžší, aby se prosadil a ukázal výkonnost. Ale může nastat situace, že ještě odejde. Všechno je otevřené. Pro Jihlavu je to dobrá vizitka a pro hráče odměna.“