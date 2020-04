Ukončili sezonu, přesto slaví. Lídr ČFL Táborsko má namířeno do druhé ligy | iSport.cz

Amatéři dohráli, tohle by prostě nešlo stihnout. Bylo spočítáno, že aby se třetí liga a další nižší soutěže dokončily na hřišti, muselo by se začínat nejpozději třetí víkend v dubnu. Podle současné situace neřešitelné.

Tak na úterním zasedání Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky rozhodl, že se to ani nebude zkoušet.

„... pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i v nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné,“ stálo v usnesení.

To znamená, že od třetí ligy a níž už se určitě nebude sezona dohrávat. Týmy zároveň nebudou sestupovat ani postupovat, ovšem to se netýká případů stanovených takzvaným „Rozhodnutím“. To znamená, že by se použila pravidla pro případné nutné doplňování stanovené Soutěžním řádem.

„Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích,“ řekl k tomu předseda asociace Martin Malík.

Minimálně k jedné rošádě ale stejně téměř jistě dojde. Týkat se bude druhé a třetí ligy. Podle informací Sportu je totiž v tíživé finanční situaci druholigový Sokolov a klub se neplánuje přihlásit do nové sezony. V tom případě vzniká právě prostor pro zmíněné „Rozhodnutí“.

Na forhontě je momentálně Táborsko, a to ze dvou důvodů. Je lídrem skupiny A ČFL a zároveň má víc bodů než Jablonec B, lídr skupiny B. Pokud by tedy Sokolov skutečně odpadl, dostal by jihočeský klub nabídku postoupit. „Kterou bychom přijali. Byla to naše ambice, a i když bychom si to radši uhráli na hřišti, bereme i tohle,“ kývá výkonný ředitel Táborska Josef Holub.

„Náš majitel má ekonomické problémy kvůli emisním povolenkám, opravdu pracujeme s tou variantou, že druhou ligu pro příští sezonu nepřihlásíme. Neříkám, že to tak dopadne stoprocentně, ale je to varianta,“ říká Tomáš Provazník, výkonný ředitel Sokolova.

Nemusí ale zůstat jen u Sokolova. Ve druhé lize je víc klubů, které trápí děravé kapsy, třeba Varnsdorf.

V případě, že by se druhá liga dohrála normálně a byli by tedy určeni sestupující, nárok mají ti podle územní návaznosti. Spadne-li „Čech“, jako první je opět na řadě Táborsko, spadne-li „Moravák“, připadá místo Blansku jako lídrovi MSFL. Spadnou-li dva české celky, pak se nabízí místenky Táborsku a Jablonci B, dva moravské by uvolnily místo Blansku a Petřkovicím.

Kromě těchto soutěží řešila Fotbalová asociace i MOL Cup, v němž zbývá dohrát semifinále Sparta–Plzeň, Olomouc–Liberec, a finále. „Rádi bychom pohárový ročník zakončili ryze sportovní cestou někdy v průběhu června,“ přeje si Malík.