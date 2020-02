Vácha nejen o béčku Sparty: ČFL není sranda, hodně mi nadávají | iSport.cz

…o sparťanském B-týmu

„Byl jsem skeptický, když se béčko tvořilo. Ne, když jsem do role nastupoval, ale když jsme se bavili o tom, jak by to mělo fungovat. Můžu to nyní shrnout: po polovině sezony jsme druzí, ztrácíme jen dva body na prvního a tým udělal velký posun, nejen hráčský, ale i výkonnostní. Ucelil se kádr, trenér Václav Kotal to s asistentem Lubošem Loučkou dobře vedou a celý realizační tým funguje skvěle.“

…o svém působení v béčku Sparty

„Klukům jsem určitě mohl daleko více pomoct. Asi šest zápasů jsem chyběl kvůli problémům se zády, ale zbytek jsem odehrál. Mám asi čtyři kanadské body, což je dost málo. Je ale pravda, že když chodil v úvodu Lukáš Juliš a rozehrával se, tak spoustu příležitostí po mých přihrávkách neproměnil. (smích). Já jsem zatím spokojený, nebo takto, člověk nemá být nikdy spokojený, ale jsem rád, že mi to funguje, že mi drží zdraví a v zápasech, do nichž jsem nastoupil, jsem byl platný.“

…o ČFL

„Je těžká. Lidé říkají, že třetí liga je brnkačka, ale není to sranda. Je to hodně fyzická soutěž, náročná na osobní souboje. Je dobře, že mladí kluci, kteří tvoří béčko, zde nastupují proti dospělým chlapům. Poslední kola nám to strašně ukázala, kdy jsme hráli proti Vltavínu, Admiře nebo třeba i Táborsku, které dlouho bylo v druhé lize. Ti třetí ligu mydlí delší dobu a jsou zkušení. S nimi jsou to zápasy, které jsou rozdílové, a pro naše mladé je to obrovská škola.“

…o reakcích fanoušků

„Hodně mi nadávají, ale tak to bylo všude. (smích). Jsem rád, že na nás všude chodí dost fanoušků. Sparta je největší klub v republice a prostě táhne. Béčko jezdí do míst, kde se áčko neukáže. V Domažlicích na nás bylo 1200 lidí, což bylo super, byly tam Chodské slavnosti a všichni se přišli podívat. Enkláva Sparty a jejích fanoušků přechází i na tyto zápasy, fandí nám, podporují nás a všichni jsou zvědaví na to, že přijede Sparta. To nám hodně pomáhá a mladé kluky to připravuje na to, co je může čekat dál. Osobně jsem šťastný za každého fanouška, ať nadává, nebo ne. Je to fajn, aspoň se něco děje.“

…o talentech v béčku Sparty

„Je tam spousta kluků s potenciálem, chodí trénovat i s áčkem. Například Adam Karabec je jeden z talentů akademie, který může mít velkou budoucnost. Záleží jen na něm. Přirovnal bych ho k Patriku Schickovi – vysoký, levák, technický. Pavel Paska, ten má na takové talenty vůbec štěstí, i když ono to asi není štěstí, ale určitý patent a zkušenost. Karabec je opravdu dobrý a líbil se mi jeho přechod do dospělého fotbalu. I když je to ‚jen‘ do třetí ligy, tak pořád to je skok. On a v áčku třeba Adam Hložek, to jsou rozdíloví hráči, kteří jsou pro český fotbal strašně důležití. Karabec svou kvalitu ukazuje i tím, že jde například hrát za devatenáctku, dá dva góly, na dva přihraje a pak přijde do třetí ligy a zase dá gól. Jsou to individuality, kterých máme málo, a mělo by se na nich pracovat.“

...o své budoucnosti

„Hlavní slovo, zda zůstanu v kádru, bude mít kouč Kotal, potažmo pak Tomáš Rosický. Pokud jsem zdravý, cítím se dobře. Fotbal mě baví, jsem s kluky rád, vidím, jaký progres dělají. Chceme postoupit do druhé ligy, v tuto chvíli i to bude rozhodovat o mé další budoucnosti. Chtěl bych pokračovat ve Spartě, jsem sparťan a jsem v klubu sedmým rokem. Čím déle člověk v kádru je, tím více si toho váží a je za to rád.“

…o sportovním řediteli Tomáši Rosickém

„Když to vezmu z osobního hlediska, můžu mu kdykoliv zavolat, hráli jsme spolu, byli v jedné kabině. Náš vztah není na bázi ředitel a hráč. I když u některých jednání se to tak samozřejmě musí nastavit. Ve spoustě věcí to ale máme jinak. Myslím si, že se ve své nové roli určitou chvíli rozkoukával, hodně věcí musel vysledovat. Nyní dostává větší prostor. Kdo jiný by měl být ve Spartě než on. Moc mu fandím, aby to zvládl. Dlouho sledoval v Arsenalu práci Arséna Wengera, takže se učil od toho nejlepšího učitele. Věřím, že to zvládne a přijdou lepší zítřky.“

…jak se z něj stal sparťan

„Velký fotbal jsem začal hrát v Liberci. Pořád jsem viděl, že Sparta je nejlepší. Měl jsem nabídku ze Slavie, Plzně a Sparty. Cítil jsem, že Sparta mě hodně chce, v tu chvíli jsem si řekl - jo, chci být sparťan. Ono se to vryje pod kůži. Za Slavii jsem dospělý fotbal nikdy nehrál, do mládeže mě tam přivedli rodiče, i když táta je sparťan. Slavie jsem si vždy vážil za to, že mě vychovala, také jsem to v úvodu ve Spartě neměl jednoduché, dostával jsem to sežrat, někteří fanoušci mi to dávají sežrat doteď.“

…o gólu v derby

„Je to krásný pocit. Navíc jsem ho dal v Edenu po signálu s Davidem Lafatou. Bylo super, že to bylo i na tu stranu, kde je Tribuna Sever. Tam byl ještě Strašák (Lukáš Vala, bývalý šéf kotle Slavie), se kterým jsem na základce seděl v lavici – ten strašně nadával. (smích) Vzpomínám na to dodneška. Snad přidám nějaký i v třetiligovém derby.“

