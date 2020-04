Hradecký kouč Frťala: Trénink má jiný nádech. Předchozí týdny byly ubíjející | iSport.cz

Na východě Čech, stejně jako v dalších profesionálních fotbalových klubech, se mohlo poprvé od přerušení sezony trénovat v osmičlenných skupinách. „Bavíme se o postupném nasazení zápasového rytmu přípravy, protože se bude hrát opakovaně dvakrát v týdnu. Je to alchymie,“ říká o nastavení tréninkového procesu bývalý kouč Jablonce.

Od dnešního dne došlo k prvnímu uvolnění vládních restrikcí. V Hradci jste však začali s tréninkem už minulý týden. Co se změnilo?

„Můžeme trénovat v osmi lidech. Ale víceméně všichni čekáme, až se uvolní herní cvičení, kontakt, což je ve fotbale to hlavní. Dokud se nepovolí souboje, dochází jen k jakési imitaci kontaktního sportu. Soupeř je přece důležitý. Boje jeden proti jednomu jsou základem nejen samotného zápasu, ale i tréninku.“

Co vás nyní nejvíce trápí?

„Že nevíme, kdy se začne hrát. Minulý týden jsme pracovali s horizontem kolem třiadvacátého května. Nastavili jsme měsíční plán. Po redukci vládních opatření se vše posunulo o dva týdny nazpátek. Pracujeme tedy s časem, se zátěžemi, s intenzitou. Nikdo z nás takovou situaci nikdy nezažil. Proto hodně naslouchám kondičnímu trenérovi. Bavíme se o postupném nasazení zápasového rytmu přípravy, protože se bude hrát opakovaně dvakrát v týdnu. Je to alchymie. Musíme být připraveni.“

Dnes jste trénovali ve třech po sobě jdoucích osmičlenných skupinách. Na hřiště se hráči nedostali, měli připravený kruhový trénink. Má to vůbec smysl?

„Jedeme v mikrocyklech jako v sezoně s tím rozdílem, že se o víkendu nehraje. Bohužel adrenalin a ani zátěž individuální činností nenahradíte. Hrajeme si tedy s intenzitou tréninku, respektive jeho částí. Zapojujeme více her s míčem. Každý den je zaměřený na něco jiného. Ale víc to nechci rozebírat, každý má své know-how.“

Vnímáte, že postupný návrat do tréninkového procesu mění náladu v týmu?

„Jednoznačně. Předchozí týdny byly ubíjející pro všechny. Ze sociálního pohledu je uvolnění opatření pozitivní. Když jsem si s hráči volal, cítil jsem z nich skepsi. Dnes ale byli uvolnění. Osobní kontakt a společnou diskuse nic nenahradí. Už došlo i na nějaké vtípky, zkoušeli na mě společnou grilovačku. Hned má trénink jiný nádech, je legrace i ironie. Na druhou stranu je dobré, že se můžeme věnovat skupinovým tréninkům s obranou, zálohou a útokem. Máme na to spoustu času. Navíc jsme mohli některé kluky vyléčit. Všechno zlé je pro něco dobré.“

Kolik týdnů plnohodnotného společného tréninku potřebujete, aby bylo mužstvo adekvátně připravené na restart soutěže?

„V letní a zimní pauze si s hráči hrajete. Každý je v sezoně vytížený jinak, teď ale není od listopadu vlastně nikdo. A je téměř konec dubna! V tom je situace naprosto extrémní a neznámá. Navíc kluci, kteří se nedostanou do nominace na zápas, nemají ani možnost zápasu za béčko, jelikož třetí liga je zrušená. Proto psychické nastavení bude ještě důležitější než herní. Každý hráč širšího kádru musí být maximálně připravený.“

Způsob tréninku s maximálním počtem osmi fotbalistů tvrdě zkritizoval Luděk Klusáček, trenér Bohemians. Jaký je váš názor?

„Respektuji to, co se děje. Nejsem odborník na imunologii. Někdo to kritizuje, jiný chválí. Nevím, kde je pravda. Otevřely se hobby markety, nakupuje se ve velkých potravinových řetězcích. Ovlivním to? Ne. Proto respektuji vládní nařízení. Nepřemýšlím, co může být jinak, jelikož to nezměním.“

