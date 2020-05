Postup do ligy? Pardubice by čekalo stěhování, našly azyl v Boleslavi | iSport.cz

Dvanáct let od sloučení tří městských týmů je blízko historický počin. „Postoupit chceme,“ ujistil manažer FK Pardubice Vít Zavřel. Pokud to klapne, ať už přímo anebo přes baráž, čeká klub kvůli nevyhovujícímu stadionu stěhování. Domácí prvoligové zápasy chtěl hrát na Žižkově, jenže tahle varianta padla. Jednání s Mladou Boleslaví už skončila úspěchem. Pro dvě mužstva elitní soutěže se ve stánku mezi paneláky místo najde.

Prioritou bylo využití zázemí Viktorie Žižkov. Jednání se rozběhla, ovšem záhy skončila krachem. „Viktorka už sama nesplňuje podmínky. Mají málo kanceláří, šaten. Bylo nám řečeno, že si druhý tým z praktického hlediska nedovedou představit,“ osvětlil Zavřel. Praha byla pro Východočechy nejvhodnější destinací. „Vlakem by tam byli fanoušci za tři čtvrtě hodiny, za deset minut by došli na stadion,“ popsal. „Bylo by to daleko zajímavější,“ dodal.

Pardubické vedení mělo dvě záložní možnosti. Jako první se obrátilo na mladoboleslavského šéfa Josefa Dufka. A vyšlo to. „Máme dobré vztahy,“ uvedl Zavřel. Kluby se domluvily na roční smlouvě.

V případě postupu mezi elitu by Krejčího soubor celou příští sezonu určitě odehrál ve městě automobilů. Možná i část té další. Na plánovanou rekonstrukci svého stadionu bude dle odhadů potřebovat dvanáct až čtrnáct měsíců. „Musíme mít jistotu, že se na podzim začne,“ reagoval manažer. Včerejší schůzka s primátorem města přinesla pozitivní výsledek. „Přeje si, aby rekonstrukce začala. Jen ten návrh musí projít městskou radou,“ informoval Zavřel.

Současný stadion Pod Vinicí absolutně nevyhovuje normám FORTUNA:LIGY, dlouho se mluví o rekonstrukci většího ale zchátralého Letního stadionu. „Dá se to udělat na etapy. Postavit hlavní tribunu se zázemím, udělat osvětlení, vyhřívání trávníku. A postupně dodělávat zbytek,“ podotkl Zavřel s tím, že do azylu v Mladé Boleslavi by určitě nemířily tisícovky dychtivých fanoušků. „Ale stovky ano,“ věřil.

Vedoucí tým FNL je rád, že se soutěž znova rozjede. Postup si hodlá zajistit sportovní cestou. „Čekám, že bude na první místo útočit Zbrojovka a obrovským soupeřem bude Viktorka Žižkov. Hodně se do toho přimíchá. Má výborný kádr, vhodně ho doplnila a hraje dobře. Přijde mi, že si to tam sedlo,“ neodepsal Zavřel aktuálně šestý celek tabulky.