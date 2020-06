Šéfové Pardubic se těší na nový stadion a první ligu: Klub je naše dítě | iSport.cz

Jo, v Pardubicích, tam to dělají dobře. Ale co to obnáší? Pozadí fungování klubu, který ve FNL kromě Zbrojovky setřásl všechny pronásledovatele a míří do elitní společnosti, osvětlují v rozhovoru pro iSport.cz spolumajitelé Vít Zavřel (50) a Vladimír Pitter (47). „V zimě jsme se rozhodli, že do ligy chceme,“ říká Zavřel.

Jednu sezonu azyl v Mladé Boleslavi a pak léta hojnosti na vlastním novém stadionu. Tuhle vizi si hýčkají v Pardubicích. Nenápadný klub ve stínu tamního hokeje vyrostl ve druholigového obra, který drtí konkurenci. Jak je to možné? O tom vypráví dva akcionáři FK.

Jste kousek od přímého postupu do nejvyšší soutěže. Není to malý zázrak?

Pitter: „Jsme na vítězné vlně, v týmu je dobrá pohoda a táhne za jeden provaz. Myslím, že to plyne z dlouhodobé rodinné atmosféry v klubu. Od vedení směrem dolů. Začínali jsme od divize. Chtěli jsme, aby to šlo přirozenou cestou. Ne to nějak uměle vyhonit a jít rychle nahoru. Za dvanáct let jsme urazili kus cesty.“

Dnes už byste byli zklamaní, kdyby to s posunem o patro výš neklaplo?

Pitter: „Určitě to pro nás není otázka života a smrti. Ale když se ptáte teď, v polovině června, už by to asi zklamání bylo. Daří se, pohnulo se to i na politickém spektru. Byla by škoda, kdyby to nedopadlo. Čekám, že Zbrojovka bude dál vítězit a rozhodne se mezi námi. Bude to náročné pro oba. Já si přeju, ať si to Brno vybojuje přes baráž a my napřímo.“ (úsměv)

Zavřel: „Když vidím, jak tím velká část Pardubic žije, fakt by nás mrzelo, pokud by to nevyšlo.“

Ještě se může stát, že se chystaná výstavba nového stadionu nerozběhne?

Pittter: „Městská rada jen posvětila to, co zastupitelstvo v listopadu odsouhlasilo. To znamená, že vypisuje výběrové řízení a předpoklad je, že by se mělo začít na podzim stavět. Nic tomu nebrání. Samozřejmě víme, že se pohybujeme v politickém prostředí, kde nemáme samé příznivce. I když se to zástupci ODS a Pirátů snažili shodit, nepodařilo se jim to. Věříme, že to dopadne dobře.“

Zavřel: „Sezona začne na konci srpna, kdy to ještě nebude se stadionem na sto procent jisté. Sám za sebe si ale nedokážu představit, že by se nezačalo stavět, pokud uděláme ten zásadní krok a budeme hrát ligu.“

Říká se, že v Pardubicích se dělá fotbal dobře. Co to znamená?

Zavřel: „Začali jsme od mládeže, od nejmenších dětí. Vrcholem bylo, že jsme získali obě akademie a hráči nám postupně začali přecházet do áčka. Mají vztah ke klubu, což se projevuje i na hřišti. V létě nám zase odešli dva důležití hráči (Fousek do Brna a Petráň do Karviné), ale doplnili jsme to. Věřil jsem, že budeme hrát do čtvrtého místa. Jenže podzim byl z naší strany velmi kvalitní, a když jsme se dozvěděli, že je reálná stavba stadionu, v zimě jsme tým ještě posílili. Máme zdvojené posty, mužstvo je kvalitní. Není to náhoda. V klubu je zdravý vzduch. Do ligy chceme.“

Nastal by pak boom v regionu, který je hlavně hokejový?

Pitter: „Jsem o tom přesvědčený. To je pro nás další výzva. Návštěvnost našich zápasů má stoupající tendenci. Pokud se bavíme o kapacitě kolem pěti tisíc, naplníme ji. Region je po fotbale hladový. Pardubice jsou sportovní město.“

Zavřel: „Jde jen o to nabídnout lidem odpovídající zázemí. To by na novém stadionu měli. Tým se prezentuje kvalitní kombinační hrou a defenzivou, máme dobré individuality. Jsme na hřišti pracovití, zodpovědní. Zásadní roli v tom hraje trenér Krejčí. Je to klíčový člověk. On vytváří chemii v týmu, taktiku, přípravu na soupeře.“

Nepřijde mi, že byste vyhazovali miliony komínem. Jinde investují víc, ne?

Pitter: „My se nikdy s nikým nesrovnáváme. Na to jsme zvyklí z podnikání. Jedeme si svoji lajnu. Občas něco zaslechnete, ale neřešíme, kdo kolik má. Pro nás je mnohem důležitější, že mají hráči jistotu. Na čem se domluvíme, to platí. My jako akcionáři jsme zapojeni i výkonně do chodu. To může zkreslovat rozpočet klubu, hodně peněz tak šetříme. Kolega Zavřel má na starosti sportovní stránku, já finance. Další z nás se pohybuje kolem mládeže. Je to naše firma, naše dítě, naše radost.“

Zavřel: „Děláme za málo peněz hodně dobrou muziku. Od prvopočátku. Některé pozice v klubu byly zdvojené, ztrojené. Děláme postupné kroky. Za pár let se rozpočtově můžeme dostat někam úplně jinam. Ale to předbíháme. Můžeme mít na novém stadionu třeba desetiletý horizont s dalšími cíli. Ty si zatím necháme v tajnosti.“ (úsměv)